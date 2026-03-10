【千葉県佐倉市】夕焼けに染まる丘で第2回ハワイアンサンセットヒルズを開催（4/26）

佐倉市

印旛沼を一望できるキャンプ場「印旛沼サンセットヒルズ」にて、ハワイをテーマとしたイベントを開催します。2回目となる今回は、前回よりパワーアップし、フラなどのステージを見ながらハワイアンフード、ハワイアンマーケットを楽しめます。天候に恵まれれば、印旛沼に沈む夕日が広い空をオレンジに染め、ハワイアンミュージックが最高の空間を演出します。

https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/sakuranomiryoku/event_kanko/20808.html

第2回ハワイアンサンセットヒルズ

▮日程：令和8年4月26日（日）11時～18時 (注意)雨天中止

▮会場 ：印旛沼サンセットヒルズ

▮入場料： 無料

▮イベント内容

◎フードエリア

■『サイミンフェス』開催

ハワイアンヌードル『サイミン』を使った料理を各店舗で提供いたします。

ハワイでしか味わえないサイミンをこの機会にご賞味ください。

★サイミンとは…

ハワイ発祥のラーメンに似たソウルフード。干しエビや昆布、和風だしをベースにしたあっさりしたスープが特徴の麺料理です。

【DA PLATE LUNCH808】

サイミン、ガーリックシュリンプ、ドリンク、アルコール

【Big Smile Cafe】

サイミン、マラサダ、スパムむすび、ドリンク

【OYATSU BOSHI】

マフィン、クッキー、アイシングクッキーのワークショップ

【nikotto】

サイミン、モチコチキンボウル、アボカドスパムボウル、ハワイアンポテト、シェイブアイス

【アサイー工房 佐倉店】

アサイー大福

【38TACOS】

サイミン、ドリロコス

【Nene Coffee】

サイミン、コーヒー

【Hawaiian Cafe Ohana】

サイミン、ハンバーガー、ドリンク、ロングポテト

【BLUE Water Shrimp】

サイミン、ガーリックシュリンプ

◎マーケット

【ハワイアン航空】

(C) Copyright 2026 Hawaiian Airlines, Inc. All right reserved.

ハワイアン航空ロゴグッズ：Tシャツ・トートバッグ・エコバッグ他

【Hawaiian Select】

ハワイアン雑貨・ハワイ限定エコバッグ・ハワイ産フードアイテム

【82ofaloha】

ハンドメイドアクセサリー

【islandgreaser japan】

輸入雑貨・衣類

【Mililani】

ハンドメイドアクセサリー、ハワイアン雑貨

【REAL CORE HAWAII】

ハワイ現地買付の雑貨やドリンク、衣類

【UNIBAZAR】

ハワイアン雑貨、アパレル

【DOOKIE】

アメリカ雑貨

【オーガニック・ビレッジ・マーケット】

佐倉の新鮮な野菜

【MEAHULA MARKET】

ハンドメイドアクセサリー

◎ワークショップ

【lei_tutu】

レイメイキング

【mahina lauhala工房】

ラウハラ（ハラの葉を編んだ工芸）ワークショップ

【Hale Pua】

リボンレイのワークショップ



◎ステージ

【MC】江澤一樹 (ITSUKI EZAWA)さん

千葉県を拠点にハワイアンミュージックの魅力を伝えるウクレレ・ハワイアンシンガー。穏やかで温かみのあるファルセットボイスが持ち味。

2025年、マウイ島で開催された「Richard Ho‘opi‘i Leo Ki‘eki‘e Falsetto Contest」にて3位入賞を果たし、本場ハワイでもその実力が評価される。ソロ活動のほか、The Honobono Lake Trio、Kapilina Band、Kainoaなどのユニットでも演奏を展開。ハワイの温かい文化と音楽の魅力を届けている。

■フラステージ

自然豊かな会場で優雅なフラをお楽しみください。

◎ハワイアンカー展示

ハワイの日常にある様な車を展示します。

▮アクセス

印旛沼サンセットヒルズ（千葉県佐倉市飯野町27）

駐車場住所：〒285-0003 千葉県佐倉市飯野1728

電話:043-484-1011

◇車

駐車場の住所は、

〒285-0003 千葉県佐倉市飯野1728 になります。

佐倉ICから県道65号を北上。

佐倉駅付近から国道296号へ移り、国立歴史民俗博物館交差点を右折。

再び県道65号を北上。「下根」の信号を佐倉ふるさと広場方面へ左折。

滝口商店手前のT字路を右折し、500ｍほど直進すると、左手に目的地がある。



◇公共の交通機関

JR佐倉駅北口から京成バス千葉イースト(1番線)乗車

京成佐倉駅南口下車(約10分)

同駅北口から佐倉市コミュニティバス内郷地区ルート乗車

サンセットヒルズ下車(約13～18分)

https://www.city.sakura.lg.jp/material/files/group/43/20250401uchigou.pdf

【お問い合わせ】

佐倉市 佐倉の魅力推進課

住所：千葉県佐倉市海隣寺町97

電話：043-484-6146

メール：kankou@city.sakura.lg.jp