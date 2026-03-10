株式会社RiLiSh、「ニキビ・ニキビ跡ケアに関する消費者意識と利用実態調査レポート(2026)」を発表

株式会社RiLiSh

株式会社RiLiSh（本社：東京都港区、代表取締役：瀧本琢真）は、ニキビ・ニキビ跡ケア（エステサロン・美容クリニック等での施術）の利用実態、開始のきっかけ、店舗選定の決定要因、施術後の満足度などを多角的に把握した「ニキビ・ニキビ跡ケアに関する消費者意識と利用実態調査レポート(2026)」を公開いたしました。

本調査は、全国のニキビ・ニキビ跡ケアに関心のある女性（20～40代中心）を対象に実施し、ニキビ関連の悩みの構造、セルフケアから専門施術への移行動機、施術場所の選定基準、ダウンタイムの実態、費用感と継続意向など、若年～ミドル層のニキビケア市場におけるユーザーのリアルな行動原理を体系的に整理しています。

■調査レポート

ニキビ・ニキビ跡ケアに関する消費者意識と利用実態調査レポート(2026)(https://floraskin.jp/media/wp-content/uploads/2026/03/%E3%83%8B%E3%82%AD%E3%83%93%E3%83%BB%E3%83%8B%E3%82%AD%E3%83%93%E8%B7%A1%E3%82%B1%E3%82%A2%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E6%84%8F%E8%AD%98%E3%81%A8%E5%88%A9%E7%94%A8%E5%AE%9F%E6%85%8B%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88_202603.pdf)

■まとめ（エグゼクティブサマリ）

本調査では、ニキビ・ニキビ跡に関する悩みとして「赤み・色素沈着のニキビ跡」（60.0%）が最も多く、「毛穴の開き」（51.3%）・「大人ニキビ」（42.6%）・「繰り返す現行ニキビ」（41.7%）が続くことが明らかになりました。現行のニキビとニキビ跡が複合的に存在する構造が特徴で、約半数（49.6%）が10年以上にわたって悩み続けています。悩みの意識開始は10代後半（27.8%）から20代前半（22.6%）が中心であり、思春期に始まったニキビが長期的なコンプレックスへと発展している実態が浮かび上がりました。

日常のセルフケアとしては洗顔方法の見直し（55.7%）やニキビ用スキンケア（53.9%）が広く実践されている一方、「多少改善した」（59.1%）が最多であるものの根本改善には至っておらず、「あまり変わらなかった」（36.5%）を合わせると約96%がセルフケアだけでは根本解決に至っていない状況です。専門施術に踏み切った理由として「セルフケアでは改善しなかった」が61.7%で突出しており、限界感が行動のスイッチとなっています。

施術場所の選択では美容クリニック（52.2%）がエステサロン（27.8%）を大きく上回り、ニキビ治療における医療機関への信頼の高さが際立ちました。選定理由でも「効果が高そう」（44.3%）と「医師がいる安心感」（42.6%）が上位を占め、エイジングケア調査で「料金が手頃」が最多であった結果とは対照的に、ニキビケアでは効果と医療信頼が料金より優先される構造が確認されています。情報収集ではInstagram（39.1%）が最も多く利用され、友人・知人（35.7%）・口コミサイト（33.0%）が続きます。ただし、最も信頼する情報源としては友人・知人（18.3%）・クリニック公式HP（16.5%）・皮膚科医のSNS（12.2%）が上位となり、SNSは「認知の入口」、信頼構築は「医師発信と口コミ」という二段階の構造が見られます。

施術後の体験については、満足度が「満足」（60.9%）＋「とても満足」（8.7%）で約70%が肯定的である一方、施術後の困りごととして「赤みの長引き」（24.3%）・「乾燥」（22.6%）・「痛み」（17.4%）などダウンタイムに関する項目が上位に挙がりました。ニキビケア特有の「一時的な悪化」（12.2%）も見られ、ダウンタイムの事前説明の有無が満足度を左右する重要な分岐点となっています。

費用面では、月間のニキビケア支出（セルフケア含む）は5,000～19,999円が中心帯で、許容月額も同水準に集中しており、施術単価は5千～1万円前後が受容ラインの中心となっています。継続意向については「効果次第でもう一度は受けたい」（31.3%）・「必要な時だけ受ける」（29.6%）・「定期的に継続したい」（27.0%）で約88%が前向きであり、エイジングケア以上に高い継続意向が示されました。ニキビ・ニキビ跡ケアは「長年の悩みに対する根本的な解決手段」として位置づけられており、効果の可視化と適切なフォローにより高いロイヤルティを獲得しうる市場であることが分かりました。

■調査概要

調査手法：インターネットアンケート調査（ユニーリサーチ利用）

調査対象：全国のニキビ・ニキビ跡ケアに関心のある女性（20～40代中心）

調査期間：2026年3月

有効回答数：100件

■会社概要

会社名：株式会社RiLiSh

所在地：東京都港区港南2丁目16－1 品川イーストワンタワー4階

代表者：代表取締役 瀧本琢真

URL：https://rilish.co.jp/

■美容エステ事業概要

株式会社RiLiShは、美容エステブランド「florasKIN（フロラスキン）」を運営しています。

「菌活美肌」をコンセプトに、肌本来の力を引き出す独自メソッドを採用し、 毛穴洗浄・ピーリング・水光注射などの最新美容を提供しています。

公式サイト：https://floraskin.jp/

コラム：https://floraskin.jp/media/