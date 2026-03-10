EV急速充電器「FLASH」NACS対応モデルの設置箇所が150箇所を突破。 国内最大規模のNACS充電網構築を記念し、接続するだけで充電開始する「オートチャージ機能」を全台へ正式導入

テンフィールズファクトリー株式会社

テンフィールズファクトリー株式会社（本社：京都府相楽郡精華町光台1-7けいはんなプラザ9F、代表取締役：市川 裕、以下「当社」）は、当社が展開するEV急速充電器「FLASH」において、テスラ車などで採用されているNACS規格（北米充電規格）対応モデルの設置箇所が、この度2026年2月をもって国内累計150箇所(合計185台)に到達したことをお知らせいたします。

また、このマイルストーン到達を記念し、これまで一部エリアにて実証実験を行っていた「オートチャージ機能（プラグ＆チャージ）」を、全国のFLASH（NACSモデル）全台に順次正式導入いたします。

■単一メーカー専用網を超える「開かれたインフラ」の構築

これまでNACS規格の充電環境は、特定の自動車メーカーが提供する専用スーパーチャージャー（SC）が国内インフラを牽引し、その優れた充電体験を提供してきました。 当社は、「すべてのEVユーザーが、どこでも不安なく移動できる社会」を目指し、特定メーカーに依存しないパブリックな充電インフラとして「FLASH」の設置を急ピッチで進めてまいりました。

この度、NACS対応モデルの設置が150箇所に到達しました。これは、特定のメーカー専用充電ネットワークの設置箇所数（※）に対し、公共の急速充電インフラとして遜色のない、あるいはそれを凌駕する規模となります。 私たちは、先行する素晴らしい充電規格やネットワークをリスペクトしつつ、それらがカバーしきれないエリアや、より身近な生活圏・観光地へと「面」でインフラを広げることで、日本のEV普及を底上げしてまいります。

（※自社調べ・2026年2月時点）

■実証実験を経て「オートチャージ機能」を全台開放

150箇所到達を記念し、FLASHの利便性をさらに高める「オートチャージ機能」を全台に実装いたします。

＜オートチャージ機能の特長＞

従来のパブリック充電器では、利用のたびにアプリ操作や認証手続きが必要でしたが、本機能により、「充電ノズルをクルマに接続するだけ」で、自動的に認証・給電が開始されます。

これまで実証実験として限定的に運用してまいりましたが、ユーザーの皆様から「スーパーチャージャーのように手軽」「雨の日にスマホを出さなくて良いので便利」と極めて高い評価をいただいたため、この度、標準機能として全ネットワークへ展開することを決定いたしました。

■今後の展開

当社は今後も、単に「充電できる場所」を増やすだけでなく、充電そのものの体験を向上させることに注力します。設置箇所のさらなる拡大とともに、再生可能エネルギーとの連携や、利用データの分析による最適なインフラ配置を進め、持続可能なモビリティ社会の実現に貢献してまいります。