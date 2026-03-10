石川県中能登町 ×SUGIZO氏の エシカルブランド「THE ONENESS」コラボ実現。地域素材・技術を生かしたトートバッグ＆どぶろくを発売、ふるさと納税返礼品への登録も推進

株式会社エヌプラス

石川県中能登町とアパレルブランド「THE ONENESS」のコラボレーションが実現

地方創生・地域力創造で伴走支援を行う株式会社エヌプラス（代表取締役：中村祐介）は、同代表が石川県中能登町の地方創生アドバイザーを務めるご縁から、中能登町とミュージシャンSUGIZO氏プロデュースのエシカルアパレルブランド「THE ONENESS」のコラボレーション実現に向けた企画・調整・橋渡しを担い、このたびその取り組みが形になりましたことをお知らせします。

地域の素材・技術を生かしたコラボレーショントートバッグ（3月7日より先行販売中）とオリジナルラベルのどぶろくを製作。中能登町のふるさと納税返礼品への登録も並行して進めており、地域の魅力を全国へ届ける新たな発信モデルを構築します。

■ コラボレーション実現の背景

株式会社エヌプラスの代表・中村祐介は、石川県中能登町の地方創生アドバイザーとして、地域資源を現代のライフスタイルと掛け合わせた新しい価値創出に取り組んできました。

その中で、エシカルファッションの旗手である「THE ONENESS」との出会いを契機に、地域の素材・技術・文化を「単なる産品」としてではなく、ブランドの世界観と融合したプロダクトとして発信できると確信。エヌプラスが両者の企画・橋渡し・調整役を積極的に担い、今回のコラボレーション実現へとつなげました。

■ コラボレーション製品の概要

(1)コラボレーショントートバッグ

コラボレーショントートバッグ

リバーシブルデザイン

使用イメージ（モデル：SUGIZO）

・デザインモチーフ：石川県の県鳥「犬鷲」と郷土の花「黒百合」。北陸がさらに高く羽ばたく願いを込めたリバーシブルデザイン

・素材・製造：「NEO能登上布」を使用。縫製・プリントも中能登町内で完結。地域の素材と技術、手仕事の息づかいが宿ったプロダクト

・価格：12,000円（本体価格）

・販売：3月7日より「THE ONENESS 9th Collection 受注会」にて先行販売中（https://the-oneness.jp/1979/）

(2)オリジナルデザインラベルのどぶろく

オリジナルデザインラベルのどぶろく（イメージ）

古くからどぶろくと縁の深い中能登町の伝統の味に、THE ONENESSの世界観と呼応するオリジナルデザインラベルをまとわせた特別な一本。地域に根ざした文化を特別な装いとともに全国へ発信します。

■ ふるさと納税返礼品への登録について

今回のコラボレーション製品については、石川県中能登町のふるさと納税返礼品への登録に向けた手続きを現在進めています。登録後は全国の寄附者の方々が中能登町への想いとともに製品を手にすることができ、地域への継続的な関心・応援の輪を広げることにつながると考えています。登録完了次第、改めてお知らせいたします。

■ 今後の展望--中能登から、全国の地域へ

株式会社エヌプラスは今後も、中能登町との連携をさらに深めながら地域発信を強化するとともに、今回の取り組みで培ったノウハウを他の地域にも横展開します。「地方創生×クリエイティブ」の成功モデルとして、日本各地の埋もれた地域資源を現代の感性を持つ企業・ブランドとつなぎ、地域から世界へ発信する取り組みを全国で展開してまいります。

■ THE ONENESSについて

2022年始動。SUGIZO氏の思想と美意識を投影するロックなエシカル・ファッションブランド。ヘンプ・オーガニックコットン・エコレザーなどサステナブル素材を採用し、カーボンニュートラルへの取り組みを前提に展開。ウジヤマモトで企画・パタンナーとして経験を積み、現在はkiryuyrikのデザイナーとして活躍する高柳成克氏との協業により、漆黒を基調としたシャープかつ流麗なシルエットを実現。ブランド名には「愛と調和」への願いが込められています。

公式サイト：https://the-oneness.jp/

──────────────────────────────────

■ 会社概要

──────────────────────────────────

会社名：株式会社エヌプラス https://www.nplus-inc.co.jp/

代表者：中村 祐介

住所：〒102-0084 東京都千代田区二番町9番3号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━