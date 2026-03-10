ユビレジが「EC・店舗 WEEK 春 2026」内の「店舗の人手不足対策 EXPO」に出展

株式会社ユビレジ

“カンタンがいちばん”がコンセプトのクラウドPOSレジ「ユビレジ」を提供している株式会社ユビレジ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：木戸 啓太）は、2026年4月8日（水）から10日（金）に東京ビッグサイトで開催される「EC・店舗 Week 春 2026」内の展示会「店舗の人手不足対策 EXPO」に出展いたします。また、4月9日（木）にはユビレジ取締役の白砂 晃が「EC・店舗 Weekカンファレンス」で、株式会社ファンくる代表取締役社長の山口 敬人 氏をお迎えし、データを活用した飲食店の改善に関する無料の対談セミナーを実施します。

▲展示ブースのイメージ

「店舗の人手不足対策 EXPO」は、店舗事業者を取り巻く人手不足問題を、従業員の適切な管理・活用や、AI・ITシステムで解決するための展示会です。店舗運営者、または今後開業を予定する事業者に向けて、最新のソリューションの紹介や、出展企業との商談の場を提供しています。

ユビレジは開催期間中、展示ブースにてクラウドPOSレジ「ユビレジ」を始めとした製品を実機を用いてご紹介するほか、「EC・店舗 Weekカンファレンス」にて対談形式のセミナーを実施いたします。

来場事前登録

展示会にご来場いただく場合は事前に来場登録が必要です。

各展示会への登録はこちら(https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1626953441223971-RKA)をご覧ください。

⚫展示ブース内容

ユビレジの展示ブースでは、クラウドPOSレジ「ユビレジ」を中心に、飲食店向けオーダーシステム「ユビレジ ハンディ」、店内モバイルオーダーシステム「ユビレジ QRオーダー&決済」を実機でご体験いただけます。また、店舗DXを促進する「エンタープライズワンストップ・ソリューション」クラウドPOSシステムと先進的な店舗運営に必要な機能との連携、お客さまのこだわりに応じたカスタマイズが可能なエンタープライズプラン「ユビレジ エンタープライズ」のご紹介やご相談も展示ブース内で承ります。

ユビレジ展示ブース（小間番号：E2-18）

⚫EC・店舗 Weekカンファレンス

≪対談≫経営の死角をデータで無くす！事実×本音で紐解く「売れる理由」

売上データだけでは見えない「顧客が離れる理由」という経営の死角。ユビレジの購買データにファンくる社の顧客心理を掛け合わせ、ブラックボックス化した売上の裏側を解明します。

セミナーでは、株式会社ファンくる 代表の山口氏をお招きし、ユビレジの取締役である白砂との対談形式で、「なんとなく」の判断を卒業し、根拠あるデータで店舗を良くする次世代のDX戦略についてお話いたします。

開催日時：2026年4月9日（木）12:15 ～13:00（45分）

タイトル：経営の死角をデータで無くす！事実×本音で紐解く「売れる理由」

登壇者 ：株式会社ユビレジ 取締役 白砂 晃

株式会社ファンくる 代表取締役社長 山口 敬人氏

参加方法：こちら(https://biz.q-pass.jp/f/11950/itw_spring26_conference/seminar_register#seminar110576)からお申し込みください

⚫展示会概要

名 称：「EC・店舗 Week 春 2026」内「店舗の人手不足対策 EXPO」

会 期：2026年4月8日(水)～10日(金）10:00～17:00

会 場：東京ビッグサイト 東1-3,7,8、西1-4

主 催：RX Japan 合同会社

U R L：https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/lp/vis/spring/ec-store.html

株式会社ユビレジについて

所在地：東京都渋谷区千駄ケ谷3丁目51-10 PORTAL POINT HARAJUKU

代表者：代表取締役 木戸 啓太

事業内容：クラウド型POSレジシステム『ユビレジ』、オーダーエントリーシステム『ユビレジ ハンディ』、在庫管理と発注業務をサポートする『ユビレジ 在庫管理』、スマホで注文と決済ができる『ユビレジ QRオーダー＆決済』の開発と提供、および大規模展開・チェーン店向けサービス『ユビレジ エンタープライズ』の提供 https://ubiregi.jp/

ユビレジは、2010年より“カンタンがいちばん”をコンセプトとしたクラウドPOSレジ「ユビレジ」を提供し、オーダーや在庫管理など、サービス産業におけるあらゆる業務のデジタル化・効率化を推進してきました。2024年には、大規模展開・チェーン店向けに、より複雑な業務要件や高度な運用体制に対応する「ユビレジ エンタープライズ」の提供を開始し、対応領域をさらに拡大しています。“指先から、レジから、人が人と対面する仕事を社会を変えていく”。その指のひと押しで、ドミノ倒しのように面倒なタスクが実行されれば、人が本来やるべきサービスに集中できる、ユビレジは、そんな社会を目指しています。 https://corp.ubiregi.com/about/vision/