【PFUブルーキャッツ石川かほく】クラブ史上最多入場者数　更新！

世界最高峰を目指す大同生命SV.LEAGUEに所属する女子プロバレーボールチーム PFUブルーキャッツ石川かほく（以下、ブルーキャッツ）は、2026年3月8日(日)サンリーグループ presents 2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第18節 vsNECレッドロケッツ川崎 （とり野菜みそ BLUECATS ARENA）において、クラブ史上最多入場者数となる「2,259」名の方にご来場いただきましたので、お知らせいたします。

当日は、サンリーグループと共に「BLUECATS応援フェス」を企画。特大サイズのかほく市マスコットキャラクター「にゃんたろう」の中で飛んだり跳ねたりして遊べる「にゃんたろうのふわふわドーム」や、パトカーやショベルカーなどに乗車できる「はたらく車体験」など、小さなお子さまにもお楽しみいただけるイベントを多数実施しました。

これらの企画もあり、家族連れを中心に多くの来場者が訪れ、試合開始前から長い入場列ができるなど、ホーム「とり野菜みそ BLUECATS ARENA」はこれまでにない熱気に包まれました。試合中は観客席から大きな声援が送られ、選手たちのプレーに合わせて会場全体が一体となる「満員のアリーナ」となりました。

当日のイベント情報：https://pfu-bluecats.com/activity-topic-detail?id=4ob99qvzwm3b

■地域密着での地域貢献を使命に、地域と共に生きるプロバレーボールクラブを目指して

ブルーキャッツは、大同生命SV.LEAGUE WOMENの中でホームタウン最小人口となる約36,000人のかほく市を拠点としながら、石川県内の各地域を“つなぐ”地域に根ざしたプロスポーツクラブです。150を超える企業/団体と共創しながら、能登半島地震復興支援プロジェクト「がんばろう能登 がんばろう石川」の活動やホームタウン「かほく市」をはじめとした学校訪問、バレーボール教室、地域イベントへの参加など、地域との交流活動を継続して行ってきました。

また、ホームゲームでは「家族連れでも楽しめるアリーナづくり」をテーマに、音響連動のペンライトを活用した「音と光の演出」や地域の飲食を楽しめる「青ネコグルメ」、子どもが遊べるエリア「ちびっこプレイタイム」、ハーフタイムイベント、体験型コンテンツ、ファン参加型企画などを実施。バレーボール観戦にとどまらない多様な“アリーナ体験”を提供することで、幅広い世代の方に来場いただきました。

こうした地域との関わりやファンとの交流の積み重ねが、今回のクラブ史上最多入場者数の記録につながりました。

■PFUブルーキャッツ石川かほく 代表 蓮池 学 コメント

日頃からPFUブルーキャッツ石川かほくに温かいご声援をありがとうございます。

今回、クラブ史上最多となる「2,259」名の方にアリーナへ足を運んでいただき、選手・スタッフ一同大変嬉しく思っています。会場で生まれた一体感のある声援は、選手たちにとって大きな力となりました。

ブルーキャッツは、地域に必要とされるプロバレーボールクラブとして、地域とともに歩むクラブでありたいと考えています。そのためには、ホームアリーナを、スポーツを通じて人がつながり交流が生まれる地域の拠点として育てていくことも、私たちの大切な役割の一つです。

今後もより多くの皆さまにアリーナへ足を運んでいただき、プロスポーツが持つ、「勇気と感動」をお届けできるよう、クラブのミッション「常識をひっかく挑戦」に通ずる、スポーツを通じた地域活性化と新たな観戦価値の創出を目指し、挑戦を続けてまいります。

■令和6年能登半島地震復興支援プロジェクト「がんばろう能登 がんばろう石川」

「がんばろう能登 がんばろう石川」は、地元のプロスポーツチームとして、令和6年能登半島地震復興支援において、「自分たちに何ができるか？」「自分たちは何をすべきか？」を選手・スタッフで深く考え、バレーボールで石川県民に対する支援の輪をつなぐことを使命として取り組むプロジェクト。

「がんばろう能登 がんばろう石川」のスローガンを掲げ、石川県民に対する支援の輪を“つなぎ”、継続した復興支援活動、募金活動やチャリティグッズ販売、被災された皆様への「モノとこころの支援」を実施しています。

PFUブルーキャッツ石川かほく

石川県かほく市をホームタウンとし、2024年10月開幕、世界最高峰を目指す「大同生命SV.LEAGUE」で活動する女子バレーボールチーム。2023年4月に事業会社化し、日本一、アジア一、世界一と高みを見据える。すべての皆様へ熱狂と感動という想像以上の日常を届け、より愛されるチームを目指す。

