春のイベント・特別プランおよび、ホワイトタイガー展示変更のお知らせ

群馬サファリ・ワールド株式会社（所在地：群馬県富岡市、代表取締役：菊池祥一）が運営する「群馬サファリパーク」では、2026 年3 月14 日（土）から4 月5 日（日）にかけて春の特別イベント「ふれあい満開！群馬サファリで春休み」を開催いたします。あわせて、春休み限定のお得なセットプランの提供、「夕暮れサファリバスツアー」の2026 年シーズン運行開始、および人気のホワイトタイガー双子「ウラヌス」「エリオス」の展示エリア変更についてお知らせいたします。

1. 春休みイベント「ふれあい満開！群馬サファリで春休み」の開催

今春は、動物とのふれあいを中心にお子様からご家族まで一日中お楽しみいただける特別イベント

を実施いたします。

＜イベント概要＞

イベント名 ふれあい満開！群馬サファリで春休み

開催期間 2026 年3 月14 日（土）～4 月5 日（日）

開催場所 群馬サファリパーク サファリゾーンおよび付帯施設

＜イベント内容＞

(1) 群馬サファリからの挑戦状 ○×クイズラリー

園内5 か所に設置されたクイズのスタンプをすべて押し、全問正解でガラポン抽選券をプレゼントいたします。

(2) ふしぎの動物の森「初めてのふれあい体験」応援企画

イベント期間中は、3 歳から小学生のお子様は「ふしぎの動物の森」を通常の半額（400 円）でご体験いただけます。

(3) 素敵な景品が当たる「ガラポン抽選会」

売店マルシェで3,000 円（税込）以上のお買い物または、レストランやファストフードでの対象商品ご飲食、○×クイズ全問正解で抽選券を1 枚プレゼント。園内周遊バス乗車やVR 体験などでは補助券（3 枚で1 回）を進呈いたします。

(4) ふれあいパークにて充実のショースケジュール

ふれあいパーク（入場料200 円・3 歳以上）では、レッサーパンダのもぐもぐタイム、フライングショー、モルモットの行進、ペンギンのエサやりなどを1 時間に1 回以上のペースで開催します。

イベント詳細(https://safari.co.jp/blog/6262/)

2. 春休み限定「1日まるごと満喫セットプラン」の提供

新プラン1日まるごと満喫パック

2026年4月5日（日）までの期間限定で、入園料・エサやり体験バスチケット・お得な6枚つづり特典チケットが一体となった春限定セットプランを販売いたします。個別購入と比較して大人は400円割引となるほか、特典チケットを上手にご活用いただくことで1,000円以上ものお得が実現できる充実した内容となっています。

＜セットプラン料金（税込）＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/62909/table/39_1_faadd4b8cffa5a0ac63f0dc5d1a1c622.jpg?v=202603100951 ]特典チケットの内容

ふれあいパーク（200円）入場無料、売店3000円以上購入でオリジナル景品進呈、わくわくアドベンチャーランド（VR体験半額、宝石発掘200円引）、ソフトクリームトッピングサービス、レストランは特製デザートサービス、ふしぎの動物の森はグループ全員半額など。

チケットはWEBサイトからの事前購入（当日朝7時まで）をご利用ください。

公式チケットサイト：https://ticket.safari.co.jp/

3. 夕暮れサファリバスツアー 2026年シーズン運行開始

夕暮れサファリバスツアー

全国の動物園・サファリパークを見渡しても他の類を見ない、夕暮れ時の動物たちのディナータイムを間近で体験できる「夕暮れサファリバスツアー」が、2026年3月20日より週末を中心に運行を開始いたします。草食動物が車両から撒いたエサに群がり、解き放たれた肉食動物が一斉に肉塊にかぶりつく大迫力をぜひご覧ください。

2026年度は料金体系を大幅に見直し、ツアー単体での参加を前提とした新料金（大人3,200円・子ども2,100円）としてお求めになりやすい設定といたしました。また、当日の入園券をご提示いただいた場合は大人1,000円引き・子ども500円引きとなるお得な割引制度も導入しております。なお、運行スケジュールはホームページでご確認ください。

＜夕暮れサファリバスツアー概要＞[表2: https://prtimes.jp/data/corp/62909/table/39_2_171b03fe218f93f857caf4c93425c723.jpg?v=202603100951 ]

夕暮れ時、草食動物たちが群れをなして食事に向かう光景や、ホワイトタイガーが岩の上に飛び乗り骨付き肉にかぶりつく姿など、昼間の穏やかな様子とは一線を画す野生の迫力をバスの車内から安全にご体感いただけます。2026年度はウォーキングサファリゾーンでの滞在時間も拡充し、よりじっくりと動物たちをご観察いただける内容に進化します。

ツアー詳細(https://safari.co.jp/blog/6135/)

4. 人気の双子のホワイトタイガー「ウラヌス」「エリオス」がいつでも間近に

ウラヌス・エリオス

当園が誇る人気のホワイトタイガー双子「ウラヌス」と「エリオス」について、展示エリアをウォーキングサファリゾーン内「Wild Cat's World（ワイルドキャッツワールド）」へ変更いたしました。

これまでは広大なサファリエリア（トラゾーン）での放飼展示のため、お客様から距離が生じることもございましたが、新展示エリアではオープンなスペースで金網越しに間近でツインズの表情や動きをじっくりとご観察いただけるようになりました。また、これまで週2日（月・金）のみの展示でしたが、Wild Cat's Worldへの移動により毎日ご覧いただけるようになりました。（動物の体調により展示の変更もあります）

＜ホワイトタイガー展示変更の概要＞[表3: https://prtimes.jp/data/corp/62909/table/39_3_24dcf028d5a0e863acbc307e56773741.jpg?v=202603100951 ]

ホワイトタイガー展示について(https://safari.co.jp/blog/6230/)

群馬サファリパークについて

群馬サファリパークは、約100種・1,000頭羽の動物が暮らす本格的サファリ形式の動物園で、多種多様な動物たちとのふれあいやサファリ体験を提供しています。サファリ体験バスやウォーキングサファリ、ふれあいパークなど、幅広い楽しみ方ができる施設としてご家族でのお越しに最適です。近年は、デジタル技術を活用した観光体験や地域連携事業にも積極的に取り組んでいます。