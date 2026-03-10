イーウェルが支援した企業11社が「健康経営優良法人2026」に認定

株式会社イーウェル

福利厚生代行や健康支援のサービス提供及びコンサルティングを行う株式会社イーウェル（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：稲葉 章司、以下「当社」）は、当社が提供する「健康経営推進支援サービス」で対面型支援を行った企業が、経済産業省と日本健康会議が共催する健康経営優良法人認定制度において、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に 11 社、認定されたことをお知らせいたします。

■健康経営優良法人認定制度について

https://kenko-keiei.jp/about/

健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。



■当社サービスのご案内

・健康経営推進支援サービス(https://www.ewel.co.jp/products/nss?utm_source=clp&utm_medium=pr&utm_campaign=20260310_500)

健康経営に関する認定制度の申請支援を通して、「ブランディング」と「健康情報・施策の整理」を支援するサービスです。当社では、企業の健康経営を推進するために、産業医科大学と共同して運営する「コラボヘルス研究会（※1）」での研究結果や蓄積された経験とデータを元に、【現状把握】【課題分析・目標設定】【健康増進施策の修正・実行】【健康経営度調査回答による評価】の循環する4つのプロセスを定義しております。企業の健康経営の進捗段階に応じ、この4つのプロセスをベースに支援内容をカスタマイズしてご提案します。

※1：「コラボヘルス研究会」https://www.collabo-health.jp/



・健康増進セルフケアサービス「KENPOS」(https://www.ewel.co.jp/products/kenpos?utm_source=clp&utm_medium=pr&utm_campaign=20260310_500)

健康クイズや健康コラムで健康知識を向上させるとともに、歩数や体重、食事、運動記録等、日々の健康情報を管理することができます。

また、目標を登録することで行動意識の向上に繋げることも可能です。健康経営の推進・継続のためのツールとして導入する団体も増えております。





当社は今後も、各種サービスの開発・向上を通じて健康経営（※2）に取り組む企業を支援してまいります。

※2：健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。





■株式会社イーウェルについて

所在地 ：〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3番6号 紀尾井町パークビル

設 立 ：2000年10月2日

資本金 ：499,992,500円

従業員数：1,185名（2025年4月時点)

事業内容：福利厚生サービス「WELBOX(https://www.ewel.co.jp/products/welbox)」、「カフェテリアプラン(https://www.ewel.co.jp/products/cafe)」、「インセンティブ・プラス(https://www.ewel.co.jp/products/incentive-plus)」

健康支援サービス「健診事務代行サービス(https://www.ewel.co.jp/products/medical-agency)」、「健康経営推進支援サービス(https://www.ewel.co.jp/products/nss)」

マーケティング支援「顧客満足度向上支援サービス(https://www.ewel.co.jp/products/satisfaction)」

健康増進セルフケアサービス「KENPOS(https://www.ewel.co.jp/products/kenpos)」等のコンサルティング及びサービス提供

U R L ：https://www.ewel.co.jp/



