イタリア発・24Bottlesから待望の「キッズコレクション」が登場！小さな探検家の毎日に寄り添う、サステナブルなストロー付きボトルを2026年3月11日より新発売

株式会社ワイ・ヨット

24BOTTLES KIDS COLLECTION

キッチン・ダイニング用品の専門商社株式会社ワイ・ヨット（ 本社: 愛知県名古屋市、代表取締役社⾧: 寺田佐和子） は、デザインからサステナビリティにアプローチするイタリア発のボトルブランド、24Bottles（トゥエンティーフォーボトルズ） から2026 年3月11日、「キッズコレクション」を発売します。

小さなお子様の手でもつかみやすく、学校や公園、家の中でも、どこでもひとりで簡単に水分補給が可能なステンレスボトルです。

パステルカラーのボトルには、恐竜や動物、宇宙、音楽、野菜など手に取るたびに楽しくなるキャラクターたちが描かれ、毎日が冒険の元気なキッズたちの心強い“ フレンズ” になること、間違いありません。

また、デザイン性だけでなく、保冷機能にも優れ、飲み物を理想的な温度に24 時間キープ。開け閉めがスムーズなストローキャップを採用しており、ボトルを立てたままでも快適な飲み心地が続きます。

【デザイン展開】

デザインは6種類。それぞれキッズの“フレンズ”にぴったりなキャラクターが描かれ、個性あふれる魅力が詰まっています。自分を表現するのが大好きな小さな探検家にぴったりです。

ジャングルフレンズ

ゾウにタイガー、キリンなどキッズが大好きな動物が大集合！

スペースフレンズ

ロケットや惑星、星座にあふれた、わくわくする銀河の世界を描きました。

ベジーフレンズ

お茶目なトマトや、ニンジン、イチゴ、レモンたちが楽しく踊っています。

ミュージックフレンズ

遊び心あふれる楽器、陽気な音符、リズムにあふれたデザインです。

マジックフレンズ

カラフルなユニコーンと愛らしいお花や果物が楽しく描かれています。

【商品データ】

保冷（6時間後）:8℃ 容量:330ml 重量:210g 価格:各5,500円

【販売直営店情報】

店名：ワイ・ヨット ストア 麻布台ヒルズ

所在地：東京都港区麻布台1-3-1 タワープラザ 4階

電話番号：03-6426-5818

店名：ワイ・ヨット ストア 松坂屋名古屋店

所在地：愛知県名古屋市中区栄3-16-1 松坂屋・名古屋店本館6階

電話番号：080-2626-6554

店名：オンラインショップ「ワイ・ヨット ストア」

URL：https://store.y-yacht.co.jp/collections/brand_24bottles

店名：ラ・クッチーナ・フェリーチェ 渋谷店

所在地：東京都渋谷区渋谷２-21-1 渋谷ヒカリエShinQs5階

電話番号：03-6427-1604 (内)1503

店名：ラ・クッチーナ・フェリーチェ 大丸心斎橋店

所在地：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店本館8階

電話番号：070-5076-3270

店名：ラ・クッチーナ・フェリーチェ 高槻店

所在地：大阪府高槻市白梅町4-1 高槻阪急スクエア4階

電話番号：072-681-4210

店名：ラ・クッチーナ・フェリーチェ 西宮阪急店

所在地：兵庫県西宮市高松町14-1 阪急西宮 1階

電話番号：080-9588-1468

店名：ラ・クッチーナ・フェリーチェ 福岡三越店

所在地：福岡県福岡市中央区天神2-1-1 福岡三越8階

電話番号：092-726-7791

店名：ラ・クッチーナ・フェリーチェ アミュプラザ博多店

所在地：福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多シティ アミュプラザ7階

電話番号：092-292-0195 ほか、全国百貨店

ABOUT 24Bottles

WE ARE

24Bottles

Born in Bologna, Italy.

「優れたデザインが、人々の行動や思考を変える。」

2013年、イタリア・ボローニャで24Bottlesは誕生しました。

“24Bottles”

この名前は1日24時間、私たちが使い捨てプラスチックボトルを減らすためのデザインソリューションに取り組む決意を示しています。

私たちの使命は、洗練されたデザイン、驚くほどの軽さ、そして優れた品質を兼ね備えたプロダクトを創り出し、日常生活に美しさと機能性を融合させることで、人々にサステナブルな生活への意識と責任ある選択を促すことです。

24Bottlesは、プロダクトやプロモーションを含むすべてのプロジェクトが最高の基準を満たし、すべての人にとって住みやすい未来に貢献することをお約束します。

B Corp 認証

2006年にアメリカで始まった社会的・環境的影響など企業の公益性を評価する最も厳しい国際企業認証のひとつ。サステナビリティの標準的認証として、特に環境負荷が問題となっているアパレル業界ではポピュラーに。ラグジュアリーからスポーツ、アウトドアまで取得する企業が増え、欧米では消費者にも認知され一般的になりつつあります。24Bottlesも2020年に認証を取得しています。

FILL THE CHANGE

小さな行動が、大きな変化をもたらす。

-ボトルを空にし、再び満たす。

その小さな行動が、新しい習慣を生み出し、意識を変える第一歩に。

そして地球や資源を大切にする、明るい未来へのアプローチとなります。

24Bottlesは、単なるボトルではありません。

手にすることで、自分らしいスタイルを映し出し、夢やアイデアを満たし、毎日に新しい変化をもたらすボトルです。

24Bottlesは、もっとあなたらしく、日々を生きる力を与えてくれるパートナーになるはずです。

24Bottlesの正規代理店である株式会社ワイ・ヨットは、「新しいリビングスタイルの架け橋となる」を理念に掲げ、世界中から厳選したプロダクトを日本市場にお届けしています。この革新的なブランドを取り扱うことで、サステナブルなライフスタイルの普及に貢献してまいります。