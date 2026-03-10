関係人口・二地域居住・マルチワーク...これからの生き方と地域との関わり方を考えるイベント開催！
「OFF TOKYO」というビジョンを掲げ、東京にこだわらない生き方を発信しているシビレ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：鈴木翠）は、ローカルでの新しい生き方の選択肢に、ふらっと出会える少人数制の対話カフェイベントを開催します。
https://offtokyo.jp/ownevent/03252627sanjo/
■地域との関わり方を知り、これからの生き方を考える
地域で暮らし、働き、好きなことを形にしている人のリアルな生き方に触れられる場として開きます。
今回は新潟県三条市から自分らしい生き方をしている3名を1日店長として迎え、3日間を通して様々な価値観に出会えます。
ドリンク片手にローカルな暮らしや仕事、地域でのチャレンジ、これからの生き方についてゆっくり語りませんか？
■1日店長紹介【DAY1】好きなことを重ねて暮らす生き方 ーマルチワークで地域とつながるー
古着屋gypso/TREE/燕三条空き家活用プロジェクト
菅野加奈
新潟県長岡市出身。以前は長岡の福祉施設で勤務しており、SNSで偶然見つけた三条市のカフェの求人に応募しダブルワークをスタート。その後三条市に移住し、25歳で古着屋「gypso」を起業。現在は古着屋の経営をしながらカフェの仕事やチーズケーキの販売、イベント主催など好きなことをカタチにしている。
【DAY2】地域を編集するしごと ー動画で新たな選択肢を届けるー
ローカルディレクター／地域おこし協力隊
山崎鉄生
銀行や保険会社から未経験で動画クリエイターに転身。2025年に新潟市から三条市へ夫婦で移住し、現在は三条市の地域おこし協力隊として活動している。ローカルディレクターという役割を持ち、三条のヒトやコトの魅力を動画を通して発信中。
【DAY3】地域と関わる自分らしい生き方ー二地域居住と関係人口のはじめ方ー
OFF TOKYO／地域おこし協力隊
稲垣仁美
新潟県上越市出身。進学を機に山梨へ引っ越し、地域との関わりに興味を持つ。卒業後、長岡市へJターンし、地域情報誌の制作や広告業界の経験を経て2024年に上京。2025年から三条市と東京の二地域居住をスタート。愛着のある地域が増えることが人生を豊かにすると感じており、現在は東京と三条をつなぐ取り組みをしている。
■イベント概要
日時：2026年3月25日（水）・26日（木）・27日（金）19:30-21:00（19:00受付開始）
定員：各回5名（DAY1のみ10名、先着順）
参加費：500円（ドリンク付き）
※当日会場でお支払いください。クレジットカード、QR決済、交通系ICカードをご利用いただけます。現金でのお支払いはできませんので、あらかじめご了承ください。
会場：ローカルハブスペース OFF TOKYO（東京都中央区日本橋小伝馬町21-1 The Portal Nihombashi East 2F）
＜最寄り＞
・JR総武線快速 馬喰町駅 徒歩2分
・東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩3分
・都営新宿線 馬喰横山駅 徒歩3分
＼三条ならではのドリンクもご用意してお待ちしてます！／
三条市のものづくりの魅力を体感できる「鉄コーラ」
https://forms.zohopublic.com/sibire/form/32527LIFELOCALCAFE/formperma/F4gtydfN9lzp7S9nv3QUFvT9w3qg5LckqDrGANciBGg
シビレ株式会社本社：東京都中央区日本橋小伝馬町 21-1THE PORTAL Nihombashi East 2F
設立：2016年1月
代表取締役：鈴木 翠
資本金：11, 000, 000円
HP：https://sibire.co.jp/
事業内容：地域活性事業、プロモーション支援事業、動画配信事業、システム開発事業、クリエイティブ制作事業
お問い合わせ
担当：稲垣
メールアドレス：event@sibire.co.jp
営業時間：9時30分～17時（お問い合わせはメールでお願いいたします）