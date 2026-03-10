「iFデザイン賞2026」を受賞　～「G selection shower」など4点

TOTO株式会社

TOTO株式会社（本社：福岡県北九州市、社長：田村 信也）の「G selection shower」など4点が、国際的に権威のある「iFデザイン賞2026（iF DESIGN AWARD 2026）※1」を受賞しました。

「iFデザイン賞」は1953年から続く国際的に権威のあるデザイン賞で、ドイツ・ハノーファーに本拠を置く「iFインターナショナルフォーラムデザイン」が主催しています。著名なデザインおよびサステナビリティの専門家で構成された審査員による厳正な審査の結果、プロダクトデザイン部門において、「G selection shower」、「AURORA」、「WASHLET G5B」、ユーザーエクスペリエンス（UX）部門※2において、「TOTO Wellness UX※3」が高く評価されました。

今回で13年連続、ユーザーエクスペリエンス（UX）部門では初めての受賞となります。

TOTOは、デザインとテクノロジーが融合したTOTOらしい商品をグローバルに普及させることで、「きれいと快適・健康な暮らしの実現」と「社会・地球環境への貢献」の両立を今後もめざしていきます。

※1:iF DESIGN AWARD 2026（https://ifdesign.com/ja）

※2:製品やサービスを通じてユーザーが体験するすべての接点において、使いやすさ、感情的な満足度、直感的な操作性など「卓越した顧客体験」を包括的に評価

※3:ネオレストLS-W/AS-Wの機能・サービス

受賞作品

【プロダクトデザイン部門】3点

iFデザイン賞2026ロゴマーク

・「G Selection shower」

・「WASHLET G5B」

・「AURORA」

【ユーザーエクスペリエンス（UX）部門】1点

「TOTO Wellness UX」

いつも通りにトイレを使うだけで、スムーズに使用者の健康習慣をサポートできる新しいユーザー体験を提供。ウェルネス対応ネオレストに搭載された独自のセンシング技術で、便の記録をデジタル情報化し、無理なく自然に続けられる健康習慣に貢献するというアイデアが、世界的に認められました。

＜受賞商品の概要＞

「G selection shower」＊海外向け商品

造形コンセプトは「Human Approach」。人を迎え入れるような有機的でやさしいフォルムと自然な動作を促す形状となるように設計されたシャワーバーです。オーバーヘッドシャワー3モード、ハンドシャワー4モードとシャワー吐水バリエーションが豊富で、その時の気分に合わせて選べる豊かなシャワー体験を提供します。美しさや使いやすさだけではなく、多機能なプロダクトとして高く評価されました。

「WASHLET G5B」＊海外向け商品

ローシルエットでスマートな印象をベースに、柔らかな曲線を描くデザインのウォシュレット※4一体形便器です。部品の溝や分割線を極力排除したノイズレスな形状は、ホコリや汚れが溜まりにくく、衛生的でお手入れが簡単です。節水、節電、部品削減などを行い環境負荷軽減に貢献しているプロダクトとしても高く評価されました。

※4:「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標

ワンピース便器「AURORA（オーロラ）」＊海外向け商品

優雅なフレアカーブを基調とした上品で清潔感のあるデザインのワンピース便器です。継ぎ目のない滑らかな形状は、ホコリが溜まりにくく、衛生的でお手入れも簡単。また、柔らかなディテールを持つ丸形タンクに加え、洗浄レバーハンドルの形状にも曲線が取り入れられており、便器のフレアカーブと調和することで、より空間に洗練された上質な雰囲気を生み出します。

美しさやクリーン性だけではなく、単体便器最高峰の排出性能とボウル洗浄を兼ね備えたプロダクトとして高く評価されました。

「TOTO Wellness UX」（ネオレストLS-W/AS-W、「TOTOウェルネス」アプリ）

独自のセンシング技術「便スキャン」をトイレに搭載し、いつも通りにトイレを使うだけで、簡単に便のデータを取得することができます。さらに、計測したデータに基づいた生活の気づきとなる情報を提供。暮らしに寄り添うトイレだからこそ、トイレを健康の入り口にしたい。無理なく自然に続けられる健康習慣に貢献するというアイデアが高く評価されました。

iFデザイン賞：TOTOの受賞歴 ※過去10年間

これまでの受賞歴やデザインフィロソフィーをご紹介しています。

TOTO Design： https://jp.toto.com/pages/design

詳細を見る :https://jp.toto.com/pages/design