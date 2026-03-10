生成AIユーザーのストレス調査により判明。ヘビーユーザーの3人に1人がAIに○○してしまう【星のまなびカフェ調査】

GRASグループ株式会社

GRASグループ株式会社が運営する、女性のキャリア形成や仕事効率化についてのおすすめ情報を展開するメディア「星のまなびカフェ」は、生成AI（ChatGPT, Gemini等）を利用している男女300名を対象に「生成AI利用におけるストレス実態調査」を実施いたしました。

https://every-day-is-a-new-day.com/survey-ai-stressed/

■ 調査概要

調査名称： 生成AI利用におけるストレスおよび対人意識に関する実態調査

調査主体： 星のまなびカフェ(https://every-day-is-a-new-day.com/)（運営：GRASグループ株式会社(https://gras-group.co.jp/)）

調査対象： 生成AI（ChatGPT, Gemini等）の利用経験がある男女300名

有効回答数： 300サンプル

調査期間： 2026年3月

調査方法： インターネットによる匿名アンケート調査

■ 調査実施の背景：AIは「効率化の相棒」か、それとも「新たなストレスの源」か

女性のキャリア形成や仕事効率化を支援するメディア「星のまなびカフェ」では、スタッフ自身がAIをパートナーとして日々活用しています。しかし、業務効率化の裏側で、ある共通の体験に直面しました。

「便利だと分かっているのに、何度も同じミスを繰り返すAIに、つい本気で『バカ！』と打ち込んでしまった……」。この何気ない一言に、多くのメンバーが「自分も機械相手に虚しくなりながら怒鳴った経験がある」と深く共感したのです。生成AIとのかかわりが深くなる一方の現代。一体どれだけの日本人が同じようにイライラしてしまったり暴言を吐いてしまったりするのでしょうか。利用の実態を明らかにするため、本調査を実施いたしました。

■ 第1章：AIストレスの正体と「万能感への期待」

【調査の意図】

AIに対してユーザーが最も「許せない」と感じるポイントはどこにあるのか。技術的な欠陥（嘘をつくこと）なのか、それともコミュニケーションの不全なのか、怒りの引き金となる要素を特定するためにこの設問を設けました。

【定量データ：AIにイラッとする原因（n=300）】

全体の77.7%（233人）が「イラッとした経験がある」と回答。

では、人々はなぜAIに対してストレスを感じてしまうのでしょうか？以下イライラいする原因ランキングです。

１.何度言っても通じない、同じミスを繰り返す：36.7% (110人)

２.嘘をつく、知ったかぶりをする：23.0% (69人)

３.説教くさい、正論ばかり言ってくる：7.7% (23人)

４.「わかりません」とはぐらかす：6.3% (19人)

【ユーザーの生の声（自由記述より抜粋）】

「AIへのイライラは、期待値の高さと、融通の利かなさのギャップから生まれると思います。人間相手なら『この人はこういう性格だから』と諦めがつくことも、AI相手だと『なぜ完璧にできるはずなのに、こんな簡単なことができないのか』という万能性への期待がストレスに変わるのだと思います。」

「特定のものについて調べてもらったところ、自信満々に間違えるということが何十回も続きました。結局こちらが根負けして自分で調べる羽目になりましたが、駄目なら駄目で正直に分かりませんといって欲しかったです。」

【考察】

ユーザーはAIに対して「ミスをしない完璧な存在」という過剰な期待を抱いています。そのため、AIが文脈を理解できず同じミスを繰り返した際、「機械だから仕方ない」と割り切れず、強いフラストレーションを抱えることが明確になりました。

■ 第2章：利用頻度と「AIハラスメント（暴言）」の相関関係

【調査の意図】

AIに対して「暴言を吐く」という極端な行動に出るユーザーは、一部の特殊な層なのか、それとも日常的にAIを活用している層にこそ潜んでいるリスクなのか。利用頻度と暴言経験のクロス集計を行うことで、AI依存の副作用を測りました。

【利用頻度別の暴言（「バカ」等）経験率（n=300）】

全体では19.0%（57人）が暴言を経験していますが、利用頻度で割ると明確な傾向が出ました。

毎日使い倒している（ヘビーユーザー）：32.5%

1日に1回は使う：18.6% 週に数日使う：13.0%

週に1回程度使う：3.3%

【考察】

毎日使い倒しているヘビーユーザーは、週1回程度のユーザーに比べ、暴言率が約10倍に跳ね上がります。AIが生活や業務の「パートナー」として深く入り込むほど、ユーザーは無意識にAIを擬人化し、思い通りに動かないことへの攻撃性が増幅してしまう「モラハラ気質」の危険性が示唆されました。

