三菱重工グループの三菱重工機械システムが「LaKeel Online Media Service」を採用

株式会社ラキール（本社：東京都港区、代表取締役社長：久保 努、以下「ラキール」）は、三菱重工機械システム株式会社（本社：兵庫県神戸市、取締役社長：小嶋 聡、以下「三菱重工機械システム」）の従業員教育の取り組みとして、動画配信型教育サービス「LaKeel Online Media Service」が採用されたことをお知らせします。

■採用の背景

三菱重工機械システムでは、顧客工場や現地での作業が多く、自社の設備改善等によるハード面の恒久対策を講じることには限界もあり、「教育」を実施することで一人ひとりの安全衛生意識向上を図る、ソフト面の対策が重要となっています。

これまで、社として毎月全社員を対象とした「安全learning」を受講率100%を目指し実施していますが、教育資料の作成から未受講者へのフォローまで多くの工数を要していました。各部署においては、内容や実施頻度および管理方法にばらつきがあり、部署間で教育の質や効果に濃淡が見られました。また、教育受講による行動変容や安全意識向上といったアウトカム評価が難しいといった課題もありました。

そこで、「全体最適」を目指し、安全衛生教育業務のDX化によって標準化・平準化・効率化を図ることで「災害ゼロ」を実現するため、「LaKeel Online Media Service」の導入を決定しました。

■採用を決めた３つの理由- 教育内容、受講状況および履歴情報を一元管理することで、統一的かつ効率的な運用が可能- 専門家が作成した教育動画により、各部署における安全衛生教育のレベルアップが可能- 社全体で安全衛生教育業務をDX化することで工数を大幅に削減し、主業務の生産性向上を図る

■「LaKeel Online Media Service」の活用イメージ

安全衛生教育の標準化・平準化・効率化を実現し、継続的な意識向上と行動変容を促すために、以下のような場面での活用を予定しています。教育の質を全社的に底上げするとともに、各部署のニーズに応じた柔軟な教育体系の構築を目指していきます。

- 全社員を対象とした「安全learning」を実施（現業部門、コーポレート部門別に設定）- 各部署が独自に必要とする安全衛生教育の実施- 厚生労働省が定める安全週間等の実施要領に基づいた安全衛生教育コースを策定- 法令改正に関するタイムリーな情報展開- 年度初めと年度末に安全衛生意識アンケートを実施しアウトカムを評価

■導入担当者様コメント

まずは、LOMを十分に活用できる体制を構築することを当面の目標としています。そのうえで、各部署からのニーズの掬い上げや運用状況の確認を重ねながら、PDCAサイクルを回せる運用の確立を目指していきます。将来的には、ユーザー会等を通じて他社とも情報交換を行い、新たな事例や知見を取り入れることでLOMの活用レベルをさらに高め、安全衛生教育の高度化につなげていきたいと考えています。

■「LaKeel Online Media Service」について

「利用率が思うように上がらない」、「思ったほど効果が出ない」というこれまでのeラーニングの課題を解消する企業向け動画配信型教育サービスです。学習理論のTPACKをベースに制作されたアニメコンテンツは学習効果が高く、１本2-3分程度とマイクロコンテンツ化されており、日常業務の隙間時間や休憩時間など、いつでもどこでも学ぶことができます。「LaKeel Online Media Service」は〈点の学習〉から〈線の学習〉を実現し、より高い効果が得られる「ブレンディッド・ラーニング」と呼ばれる最新の学習メソッドを提供しています。

