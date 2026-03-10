＜開催レポート＞ワールドグループの B2C・B2B 全業態から表彰、「WORLD GROUP AWARD」3月4日(水)開催

株式会社 ワールド

株式会社ワールドは、3 月4 日(水)にワールド北青山ビル(東京都港区)にて、ワールドグループの全国の店舗および本部から、優秀な店舗・個人・団体を表彰する「ワールドグループアワード」を開催しました。

ワールドグループが大切にする「称賛文化」を体現する場、「ワールドグループアワード」は、今年で 15 回目を迎えました。2010 年に販売員(ドレッサー)のスキル向上を目的として始まった本取り組みは、グループの進化とともに、多様なブランドや事業が一堂に会するワールドならではの独自のアワードへと成長を遂げてきました。単なる表彰式に留まらず、成功事例を組織の知見として定着させ、次なる変革への原動力を生み出す役割を果たしています。今回の開催では、多角的な事業展開を背景に、あらゆる業態の中から最も輝いた「部署」「チーム」「ヒト」にスポットを当てました。

全グループの中で最も優れた成果を挙げた個人・チームに贈られる「Top of the WORLD」

アワード終了後、受賞者とプレゼンター、各事業部からの応援者全員で記念撮影（ワールド北青山ビル 1階）

B2B 領域を加え、グループ全域を網羅する栄誉の舞台に

グループ全社の最高栄誉賞にあたるこの賞では、B2C部門において高い利益貢献を果たした「ブランド事業」、ならびに売上を含む複数の評価項目で優秀な成績を収めた「店舗」「ドレッサー」を選出しました。今回からはプラットフォームやデジタルソリューションといった B2B部門も新たに表彰対象に加え、アワード当日にはそれぞれの部門ごとに総合順位1位～3位を決定し、「Top of the WORLD」として表彰しました。

今回新設した特別賞「チームチャレンジ」部門

各分野で顕著な活躍を示した個人・チームを称える特別賞は、従来の「ベストルーキー」「おほめの声」「ファッショニスタ」に加え、ワールドグループのバリューを体現する取り組みを評価する「チームチャレンジ」の部門を新設しました。本賞は、挑戦や改善をチーム主体で実践し、成果に結び付けた取り組みを称賛することで、挑戦の風土をグループ全体に浸透させることを目的としています。自薦・他薦による応募の中から6チームが受賞しました。

アワード中盤には業態を超えてブランドらしさを着こなすファッションショーを開催

受賞したエムシーファッション（株）スポーツ・エンターテインメント本部のメンバー。大阪万博 日本館 公式グッズを手掛けた

アワード中盤には、ワールドグループのドレッサーによるファッションショーを開催。各ブランドから推薦・選出され、全社本部社員による投票制で選出したファッショニスタ37名が、2026年春夏のコーディネートを披露しました。

会場はブランドメンバーの熱い応援や、店頭スタッフからの温かい応援メッセージを受け、一体感に包まれながら進行当日はスペシャルゲストとして、又吉直樹さんが登場!!

ファッションショーのスペシャルゲストとしてお迎えしたのは、お笑いや文学など多方面で活躍される又吉直樹氏です。氏の飽くなき表現活動に、ワールドの「多様な可能性への挑戦」という姿勢との親和性を見出し、今回の招聘に至りました。

「ラグタグ」の衣装に身を包んだランウェイへの登壇や、表彰式のプレゼンターを務めた同氏は、イベントを振り返り「大人の文化祭のように刺激的で楽しかった」とコメント。ファッションの未来を担う社員たちへ、「これからも色々な服で街を楽しくしてほしい」という温かな期待の言葉を寄せていただきました。

スペシャルゲスト、又吉直樹さん（前列左から2 番目）とランウェイを彩ったファッショニスタ37名

今回の「ワールドグループアワード」では、受賞者はもとより、参加した役員・社員全員が自社グループのブランドアイテムを着用して集いました。ファッションに携わる者として、自社の服を纏い、その魅力を体現することは、私たちにとっての誇りであり、会場となったワールド北青山ビルは、それぞれの個性が光る多様な着こなしで鮮やかに彩られました。互いのスタイルを称え合い、ブランドへの深い愛着を再確認したことで、1日を通してグループの一体感は最高潮に達しました。

本アワードは、ワールドグループが掲げる多様性と革新の方向性を示すものです。成功事例を基に挑戦する風土の醸成を通じて、さらなる事業成長を目指してまいります。

【WORLD GROUP AWARD 概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2439/table/1944_1_b123dc7552d9f6bda78abeaa6dc7f931.jpg?v=202603100851 ]