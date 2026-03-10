不動産DXの″立地分析″を、1クリックで。「Locanea（ロカネア）」正式リリース

株式会社幕張開発

不動産・飲食・小売・サービス業における立地判断を、テクノロジーで変革する立地分析SaaSプラットフォーム「Locanea（ロカネア）」（ https://locanea.com ）が正式リリースいたしました。

首都圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）を対象に、165万点以上の施設データと137のGIS図層をブラウザ上で即座に可視化。任意の地点に対して51項目の立地指標を100ミリ秒以下で算出し、不動産仲介の物件紹介資料、飲食・小売の出店分析、法人の用地選定に、データに基づく意思決定の基盤を提供します。

中小法人向けて全プラン買い切り型（月額サブスクリプションなし）、

資料請求なし、全機能無料で即時お試しいただけます。

公式サイト: https://locanea.com

■ 開発の背景--不動産業界の「立地分析」が抱える3つの課題

不動産業界では「立地」が物件価値を決定する最も重要な要素でありながら、その分析は依然として属人的な経験と勘に頼る部分が大きいのが現状です。

課題１.：データの分散 ハザードマップは国土交通省、人口統計は総務省、用途地域は自治体--立地に関わるデータは10以上の機関に分散しており、必要な情報を横断的に収集するだけでも膨大な時間がかかります。

課題２.：分析の専門性 GIS（地理情報システム）を活用した高度な立地分析は、専門知識と高額なソフトウェアが必要であり、中小規模の不動産会社や個人事業主にとってはハードルの高い領域でした。

課題３.：分析結果の共有 分析した結果をクライアントや社内に共有する際、「加工しやすいフォーマット」で出力できるツールが少なく、報告書の作成に多くの工数が費やされています。

Locaneaは、これらの課題を一つのプラットフォームで解決します。

複数タブで瞬時切替、掛け合わせ表示でそのまま印刷可能

地図上の任意の地点をクリックするだけで、51項目の立地指標を瞬時に算出します。

周辺施設（14項目）半径800m圏内の飲食・買物・医療・教育等の施設数＋百分位ランキング

環境（13項目）大気質（PM2.5/NO2等）・地表面温度・航空機騒音・人口動態予測

災害リスク（9項目）洪水浸水・津波・土砂災害・家屋倒壊・地盤強度（Vs30）

区域情報（3項目）用途地域・建蔽率・容積率

気になる施設（12項目）墓地・火葬場・パチンコ店・送電鉄塔等への最短距離

交通アクセス最寄駅3＋主要ターミナル7到達時間＋駅力スコア

全項目に県内・首都圏内での百分位ランキングが付与されるため、「この立地は首都圏の中で上位何%に位置するか」を定量的に把握できます。

人口加重百分位スコア 従来の面積ベースの百分位とは異なり、首都圏約11,000メッシュの住民人口で加重して算出。「住民ベースで上位何%か」という、より実用的な立地評価を実現しました。

実際印刷された分析レポート例その１実際印刷された分析レポート例その２

多彩な機能の具体については公式サイト: https://locanea.com

■ こんな方に最適です

[表: https://prtimes.jp/data/corp/179334/table/2_1_e645525f6b7859154dfe2ee76ae84d72.jpg?v=202603101051 ]

Locaneaが収録するデータは、すべて公的機関が公開する一次データに基づいています。

国土交通省（国土数値情報・不動産情報ライブラリ・都市計画決定情報GIS）/ 総務省統計局（e-Stat 国勢調査・経済センサス）/ 国土地理院（基盤地図情報）/ 防災科学技術研究所（J-SHIS 地震ハザードステーション）/ JAXA（GCOM-C 衛星観測データ）/ 国立環境研究所（大気環境データ）/ 内閣府（中央防災会議）/ 警察庁（交通事故統計）/ OpenStreetMap / Foursquare / ADSB.lol

データソース一覧

■ 料金プラン

無料プラン \0全機能利用可能 / レポート3回/月 / タブ3件

法人プラン \19,800（税込・一括）インボイス対応・契約書サポート・最大5アカウント

エンタープライズ カスタマイズ・機能リクエスト優先対応・API・iframe（これから）

法人プランはリリース記念価格（2026年6月30日まで）。2万円以下のため、多くの企業で社内決裁不要で導入いただけます。

■ 今後の展開

対象エリアの拡大：首都圏4都県から、主要都市圏・全国への段階的展開を予定

REST API 提供：自社システムへの立地分析機能の組み込み（近日公開）

iframe 埋め込み：自社Webサイトへの地図・分析機能の埋め込み対応（近日公開）

■ サービス概要

サービス名 Locanea（ロカネア）

URL https://locanea.com

提供形態 Webアプリケーション（ブラウザで利用、インストール不要）

対象エリア 首都圏4都県（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）

運営会社 株式会社幕張開発 https://mkhr.co.jp/home

■ お問い合わせ

個人のお客様: https://locanea.com/contact/personal

法人のお客様: https://locanea.com/contact/business