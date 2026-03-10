ETCが街なかで利用できる『ETCX』サービスで、「メルカード」がご利用可能になりました

ETCソリューションズ株式会社

ETCが街なかで利用できる『ETCX』(イーティーシーエックス)サービス ※ で、ご利用可能なクレジットカードとして株式会社メルペイが発行する『メルカード』が追加になりましたのでご案内します。

※ ETCソリューションズ株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：溝口 純生)が提供する、会員登録制のETC多目的利用サービス(駐車場など高速道路以外の施設でETC技術を活用して料金支払いなどができるサービス)



■ETCXサービスサイト

https://etcx.jp/



■ご利用可能カード一覧

https://etcx.jp/cardlist/



『ETCX』では、今後もご利用可能なカードおよびご利用可能な店舗・施設を拡大し、ETC技術を用いた便利で快適な社会の実現を目指して邁進してまいります。



【ETCソリューションズについて】

ETCソリューションズは「これからの車社会に、ETCの解決力を」のビジョンのもと、ETCを高速道路以外の施設（駐車場やドライブスルーなど）で新たなキャッシュレス決済サービスとして利用できる『ETCX（イーティーシーエックス）』の提供を通じて、車社会における利便性向上と新しいモビリティ体験の創出を目指しています。

親会社であるSP.LINKS株式会社（旧：ソニーペイメントサービス株式会社）の掲げる、決済を超えた新しい購買体験とビジネス可能性の創造に向けて、ETCソリューションズはモビリティ領域におけるETC活用の可能性を広げ、車社会における新しい決済体験の実現を推進していきます。



※ETCXおよびETCXロゴマークはETCソリューションズ株式会社の商標です。