補助金クラウド、パソナサステナビリティと業務提携を開始　企業のサステナビリティ経営を補助金活用を通じて支援する体制を構築

株式会社Stayway

補助金クラウドを運営する株式会社Stayway（本社：大阪府大阪市、代表取締役：佐藤 淳、以下「Stayway」）は、株式会社パソナサステナビリティ（本社：東京都港区、代表取締役社長：石田正則、以下「パソナサステナビリティ」）と業務提携を開始いたします。本提携により、企業のサステナビリティ経営を補助金活用を通じて支援する体制を構築し、企業の持続的成長につながる経営変革を支援してまいります。

業務提携の背景

近年、企業には環境・社会課題への対応を単なる取り組みにとどめず、経営戦略や事業変革へとつなげるサステナビリティ・トランスフォーメーション（SX）の推進が求められています。実際に、経済産業省では2025年度から2026年にかけて、SXを通じた企業価値向上を実現する先進的企業群を「SX銘柄2026」として選定・公表し、企業のサステナビリティ経営の推進を後押ししています。このように、SXは中小企業にとっても中長期的な企業価値向上に直結する重要なテーマとなっています。

一方、サステナビリティ経営は、環境対策や人材への投資など一定のリソース投入が求められることから、補助金・助成金が実効性を高めるための有効な手段として注目を集めています。しかし、制度の複雑さや情報の分散により、活用しきれていないケースも少なくありません。

パソナサステナビリティはパソナグループが有する人材、BPOの強みを生かし、戦略策定から実行支援に至るまで包括的にサステナビリティ経営支援を行うSX専門企業です。そのような中、サステナビリティ経営を実行段階へと進めるうえで、補助金を戦略的に活用することの有効性を強く認識しています。

こうした背景を踏まえ、Staywayはパソナサステナビリティとの業務提携を通じて、サステナビリティ経営を補助金活用を通して支援する体制を構築し、企業の持続的成長につながる経営変革を支援してまいります。

業務提携の概要

本提携により、パソナサステナビリティのお客様で補助金の活用を希望される企業は、同社を通じてStaywayが展開するサービス「補助金クラウド」による補助金申請サポートをご利用いただくことが可能となります。公認会計士や行政書士をはじめとする補助金専門チームが申請から採択後まで伴走型で支援し、企業の補助金申請の負担軽減および採択率の向上を図ります。

また、「補助金クラウド」のお客様が、補助金の申請準備に際し、省エネ診断やGHG（温室効果ガス）排出量の可視化などを必要とする場合には、パソナサステナビリティの支援サービスへとつなぎ、同社が有する環境・サステナビリティ分野における専門的知見を活かし、企業のSX推進を多面的に支援します。

両社代表のコメント

パソナサステナビリティ 代表取締役社長 石田 正則 様

パソナサステナビリティは、パソナグループが有する人材、BPOの強みを生かし、戦略策定から実行支援に至るまで包括的にサステナビリティ経営支援を行うSX専門企業です。近年、企業を取り巻くサステナビリティへの要請が一層高まる中、専門性とリソースの不足に課題を感じている企業も少なくありません。こうした状況を踏まえ、補助金申請支援に強みを持つ補助金クラウドと連携を通じて、制度の戦略的活用を含めたサステナビリティ経営を支援してまいります。本取り組みを通じ、サステナビリティの実践が社会全体に広がることに貢献していきたいと考えております。

Stayway代表取締役 佐藤 淳

補助金クラウドは、補助金申請支援を通じて、企業の挑戦や成長投資を後押ししてきました。近年、SXは企業にとって持続可能な経営を推進するうえで大きなテーマとなっており、その実行を支える資金手段として補助金の重要性は一層高まっています。この度、SX推進支援に豊富な知見を有するパソナサステナビリティと連携することで、補助金活用支援にとどまらず、サステナビリティ経営の構想から実行までを一体的に支援し、企業の持続的な成長と価値向上に貢献してまいります。

「補助金クラウド」シリーズについて

「補助金クラウド」は、金融機関、事業会社、士業のための補助金申請DXサービスです。国や自治体ごとに分散している複雑な補助金等の情報を収集・一元化し、それぞれの中小企業のニーズに合わせた情報提供や、データ・テクノロジーを活用した可視化・分析・効率化など、あらゆる中小企業が補助金を通じて公平な成長機会を持てるプラットフォームの構築を目指しています。

詳細な機能、料金プランにつきましては、お問い合わせください。

「補助金クラウド」Webサイト：https://www.hojyokincloud.jp/

株式会社Staywayについて

Deloitte出身の公認会計士により構成され、テクノロジーに強みを持ったプロフェッショナルファームです。M&Aアドバイザリー業務、財務DD、バリュエーション、IPO支援などを大手ファームで経験したメンバーが中心となり、サービスを提供しております。

また、課題が多い補助金・助成金領域に対しては、全国の地域金融機関や事業会社等と連携しながら、テクノロジーを用いて効率化を進める補助金テックを推進しており、FIN/SUM 2025では金融庁や日経新聞の選ぶFinTechスタートアップに選抜されております（https://stayway.co.jp/news/1367/）

■社 名：株式会社Stayway

■代 表：代表取締役 佐藤淳 公認会計士/認定支援機関

■設立日： 2017年7月7日

■URL：https://stayway.co.jp/

■拠点：

大阪本社：大阪府大阪市中央区備後町4-3-4 大阪タイガービル8階

東京本社：東京都港区芝浦3-12-7 住友不動産田町ビル3階 グロース田町 ROOM2

ーーー

他拠点：札幌・仙台・新潟・静岡・名古屋・神戸・岡山・福岡

■事業内容：

１.補助金DX事業

２.BPass（BPO×SaaS）事業

３.コンサルティング事業

■主な運営サービス：

１.補助金・助成金対応支援ツール「補助金クラウド」シリーズ

https://www.hojyokincloud.jp/

補助金クラウド for Bank【金融機関向け】

https://www.hojyokincloud.jp/bank/

補助金クラウド for Pro【士業・商工会議所・商工会向け】

https://www.hojyokincloud.jp/pro/

補助金クラウド for Sales【法人営業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/sales/

補助金クラウド for ESG【ESG関連補助金の活用企業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/esg/

補助金クラウド for Startup【ベンチャーキャピタル向け】

https://www.hojyokincloud.jp/forstartup/

補助金クラウド for SMEs【自社で申請したい企業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/smes/

※「補助金クラウド」は 弊社の登録商標です（商標登録第6488996）

２.専門家が監修する補助金・助成金メディア「補助金クラウドMag.」

https://biz.stayway.jp/hojyokin/

３.補助金債権の早期資金化「前ほじょくん」

https://www.hojyokincloud.jp/mae-hojyo/