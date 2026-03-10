マイケル・コース、2026年春のキャンペーンにタイの人気女優 NYCHAA を起用

マイケル・コースジャパン合同会社

グローバルファッションブランドのマイケル・コースは、タイの著名な女優／モデルであるニチャー (ナッタニチャー・ダンワッタナーワニット) を、ブランド初となるタイのブランドアンバサダーに任命しました。マイケル・コースにとってこのパートナーシップは、グローバルなラグジュアリーファッションと、タイの現代文化がもつクリエイティブなエネルギーを結び付けるうえで重要な節目となります。

ニチャーは、多才な新進アーティストとして広く知られており、大ヒットテレビシリーズや高い評価を得た映画で主演を務めることで国際的な支持を集め、また彼女の持つ自然なカリスマ性やファッションへの情熱、そして特徴的な気取らないシックなスタイルは世界中に多くのファンを獲得しています。彼女は、マイケル・コースが長年支持してきた現代女性の精神を完璧に体現しています。

タイのブランドアンバサダーとして初登場となるニチャーは、ブランドの2026年春広告キャンペーンの顔を務めます。ブランドと共に南仏 サントロペを訪れ撮り下ろされたビジュアルは、フレンチ・リビエラならではのリラックスしたグラマーな雰囲気と、スタイリッシュに旅をする喜びを表現しています。今シーズンのレディトゥウェアとアクセサリーは、クラシックなフレンチ・エレガンスとモダンな軽やかさを融合したデザインが特徴。ブランドのアイコニックなハンドバッグ 「ハミルトン・モダン」 「ノリータ」「レイラ」も、モダンなアレンジを加えたデザインへと再解釈され登場します。

デザイナーのマイケル・コースは次のように語っています。

「ニチャーは素晴らしい才能の持ち主で、生まれながらのスタイルセンスを備えています。ニチャーをマイケル・コース ファミリーに迎えることができて、とても嬉しく思います。」

主な商品ラインナップ

NOLITA

トップジップ コンバーチブル ショルダー ミディアム \58,300

LAILA

サッチェル ミディアム \68,200

HAMILTON MODERNE

イーストウエスト ショルダー トート スモール \68,200 ※4月末発売予定

マイケル・コース 公式オンラインストア :https://www.michaelkors.jp/

マイケル・コースについて

マイケル・コースは、ラグジュアリー・アクセサリー&レディトゥウェアのデザイナーとして知られ、数々の受賞歴を誇ります。自身の名を冠した会社を1981年に設立し、現在ではマイケル・コース コレクション、マイケル マイケル・コース、マイケル・コース メンズのラインを展開し、アクセサリー、レディトゥウェア、フットウェア、ウォッチ、フレグランスなど幅広い商品を取り扱っています。マイケル・コース ストアは世界の主要都市に出店しており、さらに北アメリカ、ヨーロッパ、アジアでデジタル旗艦店を運営し、お客様にシームレスなオムニチャネル体験を提供します。