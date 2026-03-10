「ワッペンファクトリー」事業開始及びフランチャイズ展開開始に関するお知らせ

CRAVIA株式会社

CRAVIA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤原宏樹、東証グロース：6573、以下「当社」）はZ世代を中心に人気が拡大しているカスタマイズグッズ市場への取り組みとして、体験型カスタマイズグッズ事業「ワッペンファクトリー（Wappen Factory）」を開始するとともに、同ブランドのフランチャイズ（FC）展開を開始することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.事業開始の背景

近年、韓国を中心にカスタマイズ・ワッペンを活用した体験型雑貨ビジネスが若年層を中心に人気を集めており、「商品を購入する消費」から「制作体験を楽しむ消費」へのシフトが進んでおります。

数百種類のワッペンを組み合わせてオリジナル商品を制作できる体験は、

- 推し活- SNS発信- 観光体験

などとの親和性が高く、Z世代を中心に新しいリテールモデルとして注目されています。

また、制作体験そのものがSNS投稿を通じて拡散されやすく、ユーザーによる情報発信を通じた集客効果も期待されることから、SNS時代に適した体験型小売ビジネスとして国内外で市場が拡大しております。

当社は、IPコンテンツ・キャラクター・アーティストなどのファンマーケティング領域との高い親和性を有する事業モデルであると判断し、本事業を開始することといたしました。

2.事業の概要

「ワッペンファクトリー」は、オリジナルグッズ制作体験を提供する体験型グッズ事業です。

主な特徴は以下のとおりです。

- 数百種類のワッペンから自由に選択可能- ポーチ・トートバッグ・キーホルダー等のベースアイテムに対応- 約15分で完成する制作体験サービス- ポップアップ・イベント・常設店舗への導入が可能

制作体験は「選ぶ→配置する→プレスする」というシンプルなプロセスで構成されており、制作過程そのものがエンターテインメントとして楽しめる仕組みとなっています。

本事業は、完成品を販売する物販型ビジネスとは異なり、「制作体験」そのものを価値として提供する新しい小売りモデルとして展開してまいります。



また、IPキャラクター・アーティスト・タレントなどとのコラボレーション展開にも対応可能であり、エンターテインメントコンテンツとの連携による事業拡大も視野に入れております。

3. フランチャイズ展開について

当社は、本ブランドの展開にあたり直営店舗のみならず、フランチャイズ（FC）方式による事業展開を予定しております。

フランチャイズモデルを活用することで、

- 商業施設- 観光地- 雑貨店舗- イベント施設

など多様なロケーションへの導入を可能とし、全国での店舗ネットワーク構築を目指してまいります。

また、制作体験とSNS投稿の親和性の高さを活かし、SNSマーケティングと連動した SNS拡散型の体験型リテールモデル として展開していく予定です。

4.韓国パートナーとの連携

本事業においては、韓国市場における雑貨・アクセサリー分野のネットワークおよび商品開発・調達ノウハウを活用するため、当社が業務委託契約を締結している KJ Equity Partners Co.,Ltd.（大韓民国）と連携して事業を推進してまいります。

同社の知見およびネットワークを活用することで、商品調達力および企画力の強化を図り、事業の競争力向上を目指してまいります。

5.今後の展開

当社は今後、「ワッペンファクトリー」を Z世代を中心とした体験型カスタマイズグッズブランド として全国の商業施設および観光地への導入を進め、フランチャイズ方式による店舗ネットワーク拡大を推進してまいります。

また、IPキャラクター・アーティスト・タレントなどとのコラボレーション展開を進めるとともに、SNSマーケティングと連動した SNS発の体験型エンターテインメントリテールモデル として事業拡大を図ってまいります。

なお「ワッペンファクトリー」は現在商標出願中です。