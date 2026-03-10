株式会社トランビ、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格「ISO/IEC 27001」認証を取得

株式会社トランビ

株式会社トランビ（本社：東京都港区、代表取締役：高橋聡、以下「当社」）は、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格である ISO/IEC 27001:2022 の認証を、2026年3月に取得いたしましたことをお知らせいたします。認証機関は 株式会社QFSjapan、対象範囲はM&A に関するプラットフォームの企画、開発、運用及び保守に関わる業務です。

■ 取得の背景

当社が運営するM&Aマッチングプラットフォーム「TRANBI」には、売り手・買い手双方から機密性の高い企業情報や個人情報が寄せられます。登録ユーザー数が22万者を超え、取引先・パートナー企業も多様化する中で、情報セキュリティへの要請はこれまで以上に高まっています。

こうした環境の変化に対応し、顧客・ユーザーデータの保護強化、社内のセキュリティ体制の整備・標準化、そして取引先・パートナーからの信頼に応えるべく、国際標準であるISMSの認証取得に取り組んでまいりました。

■ 認証取得の概要

・規格名称 ：ISO/IEC 27001:2022（情報セキュリティマネジメントシステム）

・初回認証日 ：2026年3月2日

・認証機関 ：株式会社QFSjapan

・対象範囲 ：M&A に関するプラットフォームの企画、開発、運用及び保守に関わる業務

■ 取得によって強化される主な取り組み

・ 顧客・ユーザーの機密情報・個人情報の適切な管理と保護

・ 情報セキュリティリスクの継続的な評価・対策

・ 社内教育・規程整備による全社的なセキュリティ意識の向上

・ 取引先・パートナー企業に対する情報管理水準の透明性確保

■ 代表取締役からのコメント

代表取締役CEO 高橋 聡

「TRANBIは多くのお客様の大切な事業情報をお預かりするプラットフォームです。今回のISMS認証取得は、情報セキュリティへの投資と取り組みを第三者機関に認定いただいた大きな節目となります。今後も継続的にセキュリティ体制を強化し、すべてのユーザーが安心してM&Aに挑戦できる環境を提供し続けてまいります。」

■事業承継・M＆Aマッチングプラットフォーム「TRANBI」について

TRANBI（トランビ）は、日本初の事業承継・M&Aマッチングプラットフォームとして2011年にサービスを開始しました。法人・個人、業種・事業規模を問わず、全国どこからでも事業を「譲りたい人」と「引き継ぎたい人」が出会えるオンラインの場を提供し、誰もがM&Aに挑戦できる社会の実現を目指しています。

売り手には匿名での案件公開や伴走支援サービスを、買い手には多様な条件から希望に合った事業を検索・交渉できる機能を提供。さらに、全国の金融機関、自治体、事業承継・引継ぎ支援センター等と連携し、地域に根ざしたスモールM&Aや後継者不在企業の支援にも注力しています。

2021年には従来の成約手数料型から月額定額制へと料金体系を刷新し、中小企業や個人にも利用しやすい仕組みを整備。

「はじめてのM&AならTRANBI」を掲げ、売り手向けの支援サービスや、副業・M&Aへの挑戦を志すユーザー同士をつなぐオンラインコミュニティ（参加者数5,000名超）の運営など、M&Aのすそ野を広げる取り組みを行っています。2025年には登録ユーザー数が20万者を超え、幅広い層にご利用いただいています。

URL：https://www.tranbi.com/

【会社概要】

■株式会社トランビ （https://www.tranbi.com）

【会社名】株式会社トランビ

【代表取締役】高橋 聡

【設立】2016年4月

【事業内容】M&Aプラットフォーム『TRANBI（トランビ）』の企画・運営、その他関連事業

主に、事業の売り手と買い手をインターネット上で直接マッチングするサービスを提供。成約手数料を廃止し、事業規模に関わらず小規模事業者から利用できるM＆Aプラットフォームとして展開中。

＊ 公式note https://note.com/tranbi

＊ Facebook https://www.facebook.com/tranbima/

＊ X https://twitter.com/tranbi_tw

＊ Instagram https://www.instagram.com/tranbi_ma/