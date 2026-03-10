(株)インボイス、2026年3月17日(火) に【税理士が失敗事例から導く 本当に効果のある経理IT化と請求書処理から始める段階的DX】の配信を発表

株式会社インボイス

約16,000社に対して通信費や水道光熱費などの一括請求サービス「Gi通信」「OneVoice公共」を提供する、株式会社インボイス（代表取締役：仁多見 斎 本社：東京都千代田区）は、辻・本郷ITコンサルティング株式会社（代表取締役社長：黒仁田 健 本社：東京都渋谷区）との共催セミナー、【税理士が解説！経理DXの失敗例と効果が出る経理IT化セミナー】をオンデマンドセミナー形式で配信することをお知らせ致します。

申込み・詳細：https://media.invoice.ne.jp/seminar/20260317.html

セミナー概要

◆配信期間

2026年3月17日（水）14:00 ~ 18:00

◆再生時間

1時間を予定

◆講演テーマ：【税理士が失敗事例から導く 本当に効果のある経理IT化と請求書処理から始める段階的DX】

◆参加費：無料

◆開催形式：オンデマンド

■セミナー概要

テーマ1：「税理士が見てきた“手作業経理”の限界と、失敗しがちなIT導入」

多くの企業が経理のIT化を目指している中で、「とりあえずクラウド化してみた」「多機能なソフトを入れた」となり、かえって業務が複雑化するケースが散見されます。

本パートでは、数々の企業の経理を見てきた税理士の目線から、ありがちなIT導入の失敗例を具体的に紹介し、それらの失敗を乗り越え、うまく業務改善を成功させた企業に共通する「課題の絞り込み」と「導入前の業務整理」という、成功に不可欠な2つのポイントを分かりやすく解説します。

登壇者：辻・本郷ITコンサルティング株式会社 取締役 菊池 典明氏

テーマ2：「請求書の今は紙と電子のダブルスタンダード」

税理士の菊池先生からIT導入における２つのポイントを踏まえ、本パートでは「請求書処理」という、具体的かつ日々の業務に直結するテーマに絞って解説します。

実は、電子請求書を受け取る割合が「2割」を超えたあたりから、現場の負担感が急増するというデータがあり、紙と電子の混在が当たり前になった今、貴社はまさにその「大変さを感じる分岐点」にいるのかもしれません。

紙と電子の二重管理を解消し、業務を効率化するための具体的な対策案をご紹介します。

登壇者：株式会社インボイス マーケテイング推進部 課長 神田 龍之介

■このセミナーでわかること

・多くの企業が陥りがちな、経理IT化のよくある失敗事例

・失敗事例から学ぶ、自社に合ったIT導入を成功させるためのポイント

・紙と電子が混在する「請求書処理」を効率化するための具体的な方法

■こんな方にオススメ

・経理のITツールを導入したが、うまく使いこなせず効果を実感できていない方

・Excelでの集計や紙の請求書処理など、手作業での経理業務に限界を感じている方

・これから経理DXを進めたいが、何から始めるべきか分からず悩んでいる方

申込み・詳細：https://media.invoice.ne.jp/seminar/20260317.html

