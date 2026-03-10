大きいサイズの専門店ミッド・インターナショナルからジャケットの窮屈さ、もう我慢しない。「ASUMATAジャケット」が誕生
大きいサイズのメンズ服通販サイト「ミッド・インターナショナル」( https://www.bigsize.co.jp/ )を運営する株式会社マンチェス（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：高見澤 聡）は、2026年3月10日（火）から、ミッドオリジナルブランド「楽スマ」の明日もまた着たくなる「ASUMATA（アスマタ）ジャケット」を販売開始。
窮屈からの解放。そして、明日また着たくなるジャケット
楽スマ ASUMATAジャケット
商品番号：1287-6210
カラー： ネイビー
サイズ：3L / 4L / 5L / 6L / 7L / 8L
価格：\13,000(税込 \14,300)
【商品ページ】
https://www.bigsize.co.jp/item/1012876210/1/
楽スマ ASUMATAジャケット
商品番号：1287-6210
カラー： ブラック
サイズ：3L / 4L / 5L / 6L / 7L / 8L
価格：\13,000(税込 \14,300)
【商品ページ】
https://www.bigsize.co.jp/item/1012876210/2/
体の大きなサイズの方が特に感じているジャケットへの懸念。
・お腹周りがきつく、長時間着ると苦しい
・動くと裾が持ち上がり、シルエットが崩れる
・肩や腕が突っ張って、仕事や移動がストレスになる
「ジャケットって、我慢して着るもの」
そんな声に真正面から向き合い、誕生したのが、ミッドオリジナルブランド楽スマのASUMATAジャケットです。
ASUMATA（アスマタ）ジャケットは、従来のジャケット設計とはまったく異なる発想から生まれました。
一般的なジャケットは、「ウエストをシェイプして、細く見せる」ことが常識。
しかし、ASUMATAジャケットは、あえてその逆を選んでいます。
その他にも
・フロント切替による立体構造
・肩周りに余裕を持たせた型紙設計
・アームホール底部にマチを設けた動きやすい仕様
・縦横に伸びる2WAYストレッチ素材
を採用し、体の大きいサイズの方が「楽に、きれいに着続けられること」を最優先に設計しました。
とにかく着心地にこだわった「ASUMATAジャケット」。
名前通り、明日もまた着たくなる工夫が凝縮されています。
あなたもぜひ、体感してみてください。