15年目の3.11、岩手日報が届ける「当たり前の日常」の大切さを学ぶ教材。全国の教育現場へ1万部を先着無償配布。

株式会社岩手日報社は、東日本大震災から15年となる2026年3月11日、2017年から展開する岩手日報の震災広告企画を教材新聞としてまとめた別刷り特集（全16ページ）を発行します。全国の学校・教育機関を対象に1万部を無償配布（先着順、各校100部まで）いたします。

特集は、小中学校向けの「学習指導過程」と「学習指導案」、2017年から25年までの8年分の広告紙面（13教材）を掲載し、道徳などの授業でそのまま使いやすい形に再編集して収録しました。

毎年、岩手日報社が「最後だとわかっていたなら」をテーマに掲載している新聞広告は、そばにいる人の大切さを伝える道徳教材として、全国の教育現場で使われていました。そこで2025年に、学校の先生方の協力のもと学習指導案をつくり、「公式の教材」として無償提供する取り組みを始めました。開始から1年が経ち、私たちの広告を使った教材は全国160以上の学校、自治体、団体などで導入されています。

小学校・学習指導過程中学校・学習指導過程

小学校・学習指導案中学校・学習指導案

実際に活用した学校からは、「生徒、保護者、教員、この授業に関わった全ての人が「命」について真剣に考えるきっかけとなる授業となりました（教員）」「自分は家族から愛されていたらしい。家族の一員であることを誇りに思って、一日一日を後悔しないように生きたい。そして、感謝を伝えたい（生徒）」といった声が寄せられています。

また、紙面だけでなく特設サイトから別刷りの教材新聞PDF版をダウンロードできます（3月11日から）。学習指導案や学習指導過程、関連動画なども公開しており、タブレット端末や電子黒板での投影など、ICT教育の現場でもご活用いただけます。

最後だとわかっていたなら教育プログラム特設サイト

https://www.iwate-np.co.jp/content/taisetunahito-omouhi/school/

岩手日報社総合ビジネス局ビジネス開発部（中村、小野寺、櫻岡）

電話：019-653-4119 / メール：omouhi311@iwate-np.co.jp