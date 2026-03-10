熊谷健太郎、小松昌平、寺島惇太、仲村宗悟、深町寿成ら「GOALOUS5」の「ABEMA」生特番、3月16日（月）夜9時より独占無料生放送！一番〇〇な人は？卒アルあるある企画でメンバーの本音があらわに？

株式会社AbemaTV

(C)AbemaTV, Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、5人組男性声優グループ「GOALOUS5」の生特番『GOALOUS5 声福生放送 2026』#3を、2026年3月16日（月）夜9時より独占無料生放送いたします。

『GOALOUS5 声福生放送』は、人気男性声優の熊谷健太郎（ゴーラスブルー）、小松昌平（ゴーラスグリーン）、寺島惇太（ゴーラスイエロー）、仲村宗悟（ゴーラスホワイト）、深町寿成（ゴーラスピンク）による 5 人組グループ「GOALOUS5」が月に1度実施する「ABEMA」生特番です。“声の力で人々を虜にし「世界声福(征服)」を目指すダークヒーロー”をコンセプトに、毎週WEB番組「GO5チャンネル」にて任務に励む姿を配信している「GOALOUS5」。本番組では、さらに“構成員”（ファン）を増やすべく、「GO5チャンネル」での任務とは異なる、生ならではの魅力が詰まった企画を展開してまいります。

3月16日（月）放送の#3では、卒業シーズンにちなんだ特別企画「〇〇な人ランキング」を実施。卒業アルバムあるあるの“クラスで一番〇〇な人”といったランキングをテーマに、「自分は5人のうち何番目か？」をそれぞれが発表します。果たして、全員被りなしでランキングを成立させることができるのか――。

5人の思い込みやちょっとした勘違いが浮き彫りになる（！？）メンバーたちの読み合いと本音トークが詰まった『GOALOUS5 声福生放送 2026』#3を、ぜひお見逃しなく。

■特別番組『GOALOUS5 声福生放送 2026』#3独占無料生放送 概要

放送日時：2026年3月16日（月）夜9時～夜10時

放送チャンネル：アニメLIVEチャンネル

視聴URL：https://abema.go.link/fVFA4

出演：「GOALOUS5」熊谷健太郎、小松昌平、寺島惇太、仲村宗悟、深町寿成

「GOALOUS5」

公式HP：https://www.goalous5.com/

公式X：https://x.com/sir_goalous