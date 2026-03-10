毎日のヨーグルトをアサイーボウルにバージョンアップ！『おうちでアサイーボウル(R) ヨーグルトにかけるだけ』2026年3月30日（月）新発売

株式会社フルッタフルッタ

株式会社フルッタフルッタ（所在地：東京都千代田区 社長：長澤 誠 以下「当社」）は「おうちでアサイーボウル」シリーズの新商品として、ヨーグルトにかけるだけで簡単にヨーグルトアサイーボウルをお楽しみいただける『おうちでアサイーボウル ヨーグルトにかけるだけ』を2026年3月30日（月）より順次全国のスーパーのヨーグルト売り場、ドラッグストア、通販サイト※で販売を開始することをお知らせいたします。

本商品は、冷蔵庫から取り出してヨーグルトと合わせるだけであっという間にヨーグルトアサイーボウルができるタイパ抜群のアサイーベースです。常温品ではなく冷蔵品となり、アサイー本来のみずみずしさをお楽しみいただけます。

毎日ヨーグルトを食べる方にぜひ試していただきたいアイテムであり、忙しい朝や午後の軽食、食後のデザートなど、さまざまなシーンでお楽しみください。

※公式通販サイトでは店頭販売日と販売日が異なる場合がございます。

※「おうちでアサイーボウル」は株式会社フルッタフルッタの登録商標です。

■商品説明

本商品は、濃厚なアサイーとバナナをベースに、羅漢果エキスの自然な甘味をプラスした、ヨーグルトとのバランスを考慮した味わいのリキッドタイプのアサイーです。ミキサーもブレンダーも不要で、冷蔵庫から出してよく振り、ヨーグルトにかけるだけで簡単にヨーグルトアサイーボウルが完成します。濃厚でトロッとしたテクスチャーに優しい甘味が特徴で、お好みでフルーツやグラノーラをトッピングするのもおススメです。香料や着色料を使用せず、スーパーフードのアサイー本来の味わいや栄養素、濃厚さを生かしたカラダにやさしいアサイーベースです。

［商品詳細］https://www.frutafruta.com/products/bowl/

■アレンジ方法

本商品はスムージーのベースとしてもご活用いただけます。グラスに飲むヨーグルトや牛乳、豆乳などを注いだ後に、本商品をよく振ってから注いでください。お好みでフルーツを入れてミキサーにかけるのもおススメです。

■アサイーボウルは完全栄養食！

アサイーは特に鉄分、アントシアニン（ポリフェノールの一種である色素）、食物繊維、カルシウム、オメガ脂肪酸、アミノ酸などが特徴的であり、とりわけ鉄分の積極的な摂取が望ましい方をサポートするフルーツです。

「天然のサプリメント」といわれるアサイーに合わせる最強のトッピングは、カルシウムやタンパク質を摂れるヨーグルト、ビタミンやミネラル豊富なフルーツ、食物繊維をより補えるシリアルなどが挙げられます。これらを一緒に食べることで、多くの栄養成分を摂取できる「完全栄養食」となります。

ヘルシーなのにデザート感覚で食べられて、なお且つ満腹感があるので食事の代わりとしてもおすすめです。

■フルッタフルッタのアサイーの推しポイント

濃いから美味しい！濃厚グロッソ※アサイー使用

フルッタフルッタでは、ブラジルの農務省が定めたアサイーピューレの濃度「ピューレ中の固形分が8%以上」より175％濃厚な「固形分14％以上」の「グロッソアサイー」のみを使用しています（自社基準）。フルッタフルッタのアサイーが濃厚でボディ感があるゆえんはここにあります。

※「グロッソ」はポルトガル語で「濃厚」や「厚い」などの意味を指します。

アグロフォレストリーで森を育てるアサイー

フルッタフルッタのアサイーは森をつくる農業と呼ばれる「アグロフォレストリー」で栽培されています。森林伐採によって荒廃したアマゾンの土地を農業と林業を組合わせて緑化していく農法です。これにより栽培過程においてCO2の吸収が可能となるため、当社のアグロフォレストリー栽培による原料を使用した製品にはCO2削減マークを記載しています。

本商品におけるCO2削減量は720gパックで891gの換算となります。

[CO2削減マークについて] https://www.frutafruta.com/co2reduction/

■商品情報

［商品名］おうちでアサイーボウル ヨーグルトにかけるだけ

［名称］83％混合果汁入り飲料

［内容量］720g

［発売日］2026年3月30日

［販売価格］オープン価格

［販売先］全国のスーパー、ドラッグストア、通販サイト※

［保存方法］冷蔵（10℃以下）

［原材料名］ぶどう（アルゼンチン、チリ）、アサイーピューレ、バナナ、レモン、羅漢果エキス/レシチン（大豆由来）

［アレルギー物質（28品目中）］バナナ、大豆

［栄養成分表示（100gあたり・推定値）］エネルギー70kcal、たんぱく質0.7g、脂質2.1g、

炭水化物12.7g、糖質11.6g、食物繊維1.1g、食塩相当量0.01g、鉄0.3mg、

ビタミンB１ 0.03mg、ビタミンB６ 0.1mg、ポリフェノール210mg、

オメガ3（α₋リノレン酸）0.02g、オメガ6（リノール酸）0.22g、オメガ9（オレイン酸）0.93g

〈アミノ酸〉バリン27mg、ロイシン40mg、イソロイシン18mg、アルギニン43mg、

グルタミン酸66mg

■おうちでアサイーボウルシリーズについて

［商品詳細ページ］ https://www.frutafruta.com/products/bowl/

2012年に発売した冷凍ミックスベースの「おうちでアサイーボウル」（100gパック）から派生し、1週間分セットの「おうちでアサイーボウル 7パック」やカップ入りアサイーボウルの「おうちでアサイーボウル プレミアム」をラインナップするシリーズです。いずれも「#おうちでアサイーボウルしよう」をキーメッセージに、ミキサーやブレンダーを使用せずにご自宅で本格アサイーボウルを作れる手軽さが特徴です。香料、着色料は使用せず、アサイーの濃厚さとフレッシュな味わい、そしてフルッタフルッタのこだわりである「ナチュラル・新鮮・おいしい・本物」をモットーとした品々です。

■株式会社フルッタフルッタについて https://www.frutafruta.com/

アサイーをはじめとするアマゾンフルーツ輸入加工販売ビジネスのパイオニア。

「自然と共に生きる」を理念に、森をつくる農業「アグロフォレストリー」の発展にビジネスの力で貢献し、経済と環境が共存する持続可能な社会の実現を目指して2002年創業。

ブラジルのトメアス総合農業協同組合（CAMTA）よりおもにアグロフォレストリーで栽培されたアマゾンフルーツ原料を輸入し、メーカーや外食チェーンへ販売を行うほか、「ナチュラル・新鮮・おいしい・本物」をモットーとする自社製品の製造と販売などを展開。