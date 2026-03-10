株式会社IDEATECH

ワンストップでレポートマーケティングを実現する「レポピー(R)️」（https://ideatech.jp/service/report-pr(https://ideatech.jp/service/report-pr)）を提供する株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫）は、「「プレスリリースのうまい会社」を見極める戦略ガイドブック」を無料公開しました。

■「「プレスリリースのうまい会社」を見極める戦略ガイドブック」：概要

【このガイドの3つのポイント】- 「実績が豊富＝うまい会社」ではない。AI時代の選定基準は「データ設計力」にある。- デジタルPR施策の最大の課題：「成果が見えにくい」47.4%- ガイドブックでは、AI時代に失敗しないPR会社選定のための実践チェックリストを公開。

「プレスリリースのうまい会社」を探す広報・マーケティング担当者の多くは、メディア掲載数でPR会社を選んでいます。しかし当社独自調査（n=112）では、PR会社選定の失敗理由として「実績が豊富と聞いていたが、自社案件では成果が出なかった」と回答した担当者が48.2%で最多でした。つまり、「実績が豊富＝うまい会社」ではなく、実績の中身を見ない選定が失敗の最大原因になっています。

さらに、GoogleのAI OverviewをはじめとするAI検索の普及により、プレスリリースの役割は大きく変化しています。生成AIはRAG（Retrieval-Augmented Generation）の仕組みで情報を「収集→選別→要約」しますが、選別の段階で数値・調査結果など「根拠になるもの」を優先します。一次情報を持たない「配信して終わり」のプレスリリースはAIに無視され、企業情報がWebにも生成AIにも残りません。

本ガイドブックは、AI検索時代に「プレスリリースのうまい会社」を正しく見極めるための具体的な4つのチェックリストと、IDEATECH流PR会社選定基準を体系的に解説しています。

■「「プレスリリースのうまい会社」を見極める戦略ガイドブック」：独自調査結果

本ガイドブックでは、当社が実施した独自調査の結果を掲載しています。



【調査結果】PR会社選定の失敗理由、第1位は「実績が豊富だったが自社案件では成果が出なかった」48.2%

調査PR実施企業112名へのアンケートでは、PR会社選定の失敗理由として「実績が豊富と聞いていたが、自社案件では成果が出なかった」が48.2%で最多となりました。また、デジタルPR会社への委託経験がある担当者204名への調査では、PR会社への不満として「提案内容が画一的で独自性がない」が54.4%で最多でした。さらに、デジタルPRに取り組む担当者194名への調査では、施策の課題として「成果が見えにくい」が47.4%で最多に上りました。

これらの結果は一貫したことを示しています。「実績の多さ」や「配信の完了」をゴールにしているPR会社を選ぶ限り、成果は出ない。AI時代の選定基準は、データを設計しAIに引用される情報資産を作れるかどうかにあります。

■ガイド目次

＜この資料でわかること＞- 「プレスリリースのうまい会社」を選ぶための4つの実践チェックリスト- IDEATECH流PR会社選定の3つのポイント（データ設計力・二次活用力・AI親和性）- メディアリレーション偏重のPR会社を避けるべき理由と、AI時代に求められる新しい選定軸＜こんな方におすすめ＞- プレスリリースを配信しているが、AIや検索に引用されず成果を実感できない広報・PR担当者様- PR会社の選定・見直しを検討中で、客観的な比較軸を探しているマーケティング担当者様- データに基づいた戦略的な広報施策を展開し、配信後も情報資産として蓄積したい方

Chapter-1 「プレスリリースのうまい会社」における現状の課題

Chapter-2 技術的背景 ― なぜAIはこの情報を無視するか

Chapter-3 IDEATECH流・PR会社選定基準

Chapter-4「プレスリリースのうまい会社」を選ぶための実践チェックリスト

Chapter-5 結論

■ガイドFAQ

Q1. 「プレスリリースのうまい会社」とはどのような状態を指しますか？

A. AI時代においては、「メディアに掲載される」だけでなく「AIに引用される」状態を実現できる会社を指します。独自の調査データを設計・実施し、それをプレスリリースだけでなくホワイトペーパーや営業資料へと二次展開できる会社が該当します。配信後もWeb上に情報資産として残り、Google検索・AI Overview・生成AI回答のいずれにも引用される構造を作れることが、新しい「うまさ」の定義です。

Q2. 生成AIの検索で自社情報が表示されることは、実際にどれほど重要視されていますか？

A. 当社の独自調査では、広報・マーケティング担当者の91.3%が「生成AIの検索で自社情報が表示されることは重要だ」と回答しています。一方で、AIに引用されるプレスリリースを実際に作れているPR会社はまだ少なく、そのギャップを埋める選定基準として本ガイドブックを活用いただけます。

Q3. 新規調査を実施しなくても、AIに引用される情報を作ることはできますか？

A. できます。本ガイドブックでは、新規調査を実施せず、既存の社内調査データや公的機関・業界団体の一次情報を組み合わせて「AIに引用される情報」を作る実践手順を公開しています。経済産業省「企業活動基本調査」や日本パブリックリレーションズ協会（PRSJ）の評価指標など、公的資料を活用した具体的な方法を解説しています。

Q4. メディアリレーション重視のPR会社を選ぶとどのようなリスクがありますか？

A. 記者との人間関係に依存した成果は、記者の異動とともに再現できなくなるリスクがあります。加えて、生成AI検索ではメディア掲載よりも「公開データ」が優先されるため、掲載件数が多くてもAIに引用されない情報発信になってしまいます。データを作って公開情報として残す能力こそが、AI時代のPR会社選定で最も重要な基準です。

Q5. PR会社の候補を絞り込む際、最初に何を確認すればよいですか？

A.最も手軽で効果的な方法は、ChatGPTやGeminiなどの生成AIに候補会社の名前を入れて「この会社のプレスリリースの特徴は？」と聞くことです。AIが具体的なデータや調査名を挙げて回答できれば、その会社はすでに情報資産をWeb上に蓄積しています。次に、過去に配信したプレスリリースを5本ほど確認し、「調査によると○○%」といった一次情報が含まれているかをチェックしてください。この2ステップだけで、候補会社の絞り込みが大幅に効率化できます。

