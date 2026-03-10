「&choa!（アンド・チョア）」が、北関東の大型ショッピングセンター、イオンモール羽生にオープン！

株式会社セキド

株式会社セキド（本社・東京都新宿区、社長・関戸正実、証券コード：9878）が運営する「&choa!（アンド・チョア）」が、イオンモール羽生にオープンいたします。

イオンモール羽生について

イオンモール羽生は、2007年の開業以来、埼玉県羽生市を中心に群馬・栃木方面からの来訪も含め、多世代のお客様に親しまれてきた大型ショッピングセンターです。約200の専門店に加え、ファッション・グルメ・シネマなど多彩な施設を備え、日常のお買い物から週末のおでかけまで幅広いライフスタイルに対応しています。

近年は屋外広場と商業施設が一体となった新コンセプトエリア「HANYU noNIWA」が誕生し、アウトドアショップやカフェ、緑あふれる広場を通じて、体験・交流・コミュニティ形成の場として進化を続けています。

「&choa!（アンド・チョア）」について

「&choa!（アンド・チョア）」は、話題の韓国コスメを中心に、今注目のビューティーアイテムをセレクトするトレンド発信型ショップです。スキンケアからメイクアップ、雑貨まで幅広く取り揃え、人気ブランドの最新アイテムやSNSで話題の商品をいち早くご紹介。“選ぶ楽しさ”と“新しい自分に出会う体験”を提供します。Z世代・ミレニアル世代をはじめ、韓国カルチャーに関心の高い方はもちろん、トレンドに敏感な幅広いお客様に向けて、気軽に最旬ビューティーの魅力を体感いただける空間を展開しています。

