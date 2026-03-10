【新宿高島屋】注目の画家の作品40余点を展観 「庄島歩音（しょうじま・あゆね）展 -Life tie- 」、４月8日（水）から開催！
■2026年４月８日（水）～20日（月）
■新宿高島屋 10階美術画廊
■連日午前10時30分～午後７時30分 ※最終日は午後４時閉場
新宿高島屋では、注目の画家 庄島歩音（しょうじま・あゆね）さんの個展を開催いたします。
庄島歩音さんは、私たちの身近な動植物をモチーフに、鮮やかな色彩とやわらかくのびやかな筆致で独自の世界観を描き出し、国内外で精力的に作品の発表を続ける傍ら、商業施設の館内装飾や、アパレル・インテリアブランドとのコラボレーションなど、多彩な分野で活動し、幅広い年代の方から支持を集めています。
本展では副題を「Life tie」として、庄島さんが日々の暮らしの中で丁寧にすくい取って紡ぎ出した、人生に豊かさと彩りを与える“小さくもかけがえのないものたち”を、みずみずしく描いた珠玉の作品を40余点展観いたします。
＜庄島歩音さんのプロフィール＞
1988年東京都生まれ。University of the Arts London Chelsea College卒業｡2011年にロンドンと吉祥寺で初めての個展を開催して以降、現在にいたるまで、国内外での個展や企画展で作品を発表。青森県在住。
展観予定作品（一例）
「In the garden」タテ72.7×ヨコ60.6cm
「The day of a fox」タテ41.0×ヨコ31.8cm
「Live together in the wind」タテ130.3×ヨコ97.0cm
「The path during spring」タテ130.3×ヨコ97.0cm
※お問い合わせ:TEL03-5361-1111（新宿高島屋 代表）