AI音声合成サービス「コエステーション(R)」東急バス代官山循環線のリアルタイム車内放送実証実験に採用

株式会社エーアイ

株式会社エーアイ（本社：東京都文京区、代表取締役社長：廣飯 伸一、証券コード：4388、以下：エーアイ）は、東急バス株式会社（本社：東京都目黒区、以下東急バス）が2026年3月10日（火）に開始した「代官山循環線におけるリアルタイム車内放送の実証実験」において、AI音声合成サービス「コエステーション(R)」を採用いただいたことをお知らせします。この実証実験は株式会社ケイエムアドシステム（本社：東京都豊島区、以下ケイエムアドシステム）と東急バス株式会社が共同で行い、2026年3月5日（木）にその概要が公表されています。

実証実験の概要と特徴

本取り組みは、バス車内放送システムを高度化し、イベントの開催等による臨時ダイヤの情報や接続する東急線の遅延情報など、バスの車内アナウンスをリアルタイム化する新しい試みです。

また車内における広告アナウンスも区間・期間・時間帯（1時間ごと）を選択し、専用サイト上で音声を作成して入稿することが可能になります。ひと区間1時間あたり300円程度から申し込み可能で、地域の小売店やイベント事業者が「今、近くにいる人」に向けて情報を届けられる「地域密着のアナウンス広告」を実現します。

コエステーションは一連のシステムの中で音声を作成するための音声合成サービスとして採用いただきました。システム内に組み込んでいただくことでテキストを即時に音声化するリアルタイム音声合成が可能になり、情報をタイムリーに乗客に届けられるようになっています。

【東急バス広告販売専用サイトはこちら】

https://tokyu.aoi-system.com/(https://tokyu.aoi-system.com/)

実証実験内容と今後

コエステーション(R)について

- 実証実験実施エリア代官山循環線（渋谷駅～代官山駅入口～渋谷駅）- 実証実験の期間2026年3月10日(火)～2026年9月30日(水)- 実証実験以降の予定本実証実験の結果を精査したうえで、2027年度を目途に、東急バス全体でバス運行管理のさらなる高度化・サービス向上を推進していく予定とのことです。

コエステーションは新DNN音声合成による自然で滑らかな音声を特徴とするAI音声合成サービスです。一般人から有名人まで、多種多様な「コエ」をご利用いただけます。

＜コエステーション製品ページ＞

https://coestation.jp/business/

