地域の力で備えを育む、体験型の防災イベント「地産地防の学ぼう災」 3 月 14 日（土） 東急リゾートタウン勝浦・勝浦東急サニーパークで開催

東急リゾーツ＆ステイ株式会社

東急リゾートタウン勝浦（千葉県勝浦市、統括総支配人：稲見 克美）は、地域に密着した防災学習イベント「地産地防の学ぼう災」を、2026 年 3 月 14 日（土）にタウン内の勝浦東急サニーパークにて開催いたします。本イベントは、地域の資源とつながりを活かして防災力を高める「地産地防」をテーマに、個人でも実践できる自然災害への備えや行動を、楽しく体験しながら学べる場を提供するものです。

■「地産地防の学ぼう災」について

昨年スタートし好評を得た、地域に密着した防災学習イベント「地産地防の学ぼう災」を、2026年3月14日（土）、東急リゾートタウン勝浦内の勝浦東急サニーパークにて開催します。「地産地防」をテーマに、地域の資源とつながりを活かして防災力の向上を図り、個人でも実践可能な自然災害への備え・行動を楽しく学べる体験の場を提供します。

「地産地防の学ぼう災」では、防災かまどを使った焼き芋づくりや消火器の使い方講習など、普段はなかなか経験できない実地のプログラムを通じて、防火・防災の基本を身につけていただけます。焼き芋づくりに使用する焚き木には、タウン内の別荘から出た伐採木を有効活用。地域資源の循環と環境配慮にも取り組みながら、楽しく学べる内容となっています。

＜主なプログラム＞

・防災かまどで焼き芋体験 タウン内の別荘で発生した伐採木を焚き木として活用し、地域資源の循環を体感

・消火器の使い方講習 万一に備える基本操作を、実際の手順に沿って学習

＜イベントのポイント＞

・地域に根ざした「地産地防」の実践として地域の力とつながりを活かし、日常の延長でできる備えを体験的に学習

・楽しみながら身につく防災力 食や実演を交えたプログラムで、家族や仲間と一緒に防災を身近に

・環境への配慮 伐採木の有効活用など、地域資源の循環を意識した取り組みを実施

「地産地防の学ぼう災」実施概要

【日 時】2026年3月14日（土）12：00～15：30

【会 場】勝浦東急サニーパーク（東急リゾートタウン勝浦内）

【テーマ】地域の力を活かして防災を強化する「地産地防」

【内 容】防災かまどによる焼き芋作り、消火器の使い方講習 ほか（体験型プログラム）

【料 金】無料

【協 力】勝浦市、勝浦消防、日本赤十字社、一般社団法人 日本消防防災UNITE機構

※雨天の場合は室内で行える内容のみ実施いたします。

■私たちが提供する「体感型サステナブルリゾート」

リゾート施設においては、訪れるお客様やステークホルダーの皆さまに、リゾート地ならではの地域と自然と共生することの重要性を自ずと体感頂き、日常における環境意識の向上に繋がるきっかけを提供することが大切です。 東急不動産・東急リゾーツ＆ステイ・東急リゾートは、「リゾートの力で、地域に幸せな『めぐり』を」 をスローガンとして掲げ、「生物多様性を育む」・「地域の未来を創る」・「地域のエネルギーを活かす」という三つのテーマに基づき、楽しみながら地球や地域に優しく過ごすことのできるサステナブルな空間や体験、活動を作り、施設を訪れるお客様に提供していきます。

詳しくはこちら：https://www.tokyu-rs.co.jp/news/2041/

「体感型サステナブルリゾート」のコンセプトと、当社リゾート施設で提供する環境体験を紹介するWEB サイトはこちらから

■サイト名｜ENJOY！GREEN GUIDE

■URL：https://www.tokyu-green-resort.com/

■「東急リゾートタウン勝浦」概要

夏は涼しく冬は温暖な南房総にあり、一年中快適な気候の中ゴルフや3on３バスケ・ピックルボールなどのアクティビティを楽しむことができる「東急リゾートタウン勝浦」。タウン内には全室オーシャンビューのホテルや別荘・ヴィラなどの施設もございます。タウンの緑豊かな自然の中でアクティブに過ごし、ホテルのレストランで山海の幸を味わったり温泉で癒されたり、 勝浦の魅力を余すことなく体感しながら特別で心潤う時間をお過ごしいただけます。

所 在 地：〒299-5243 千葉県勝浦市鵜原 2210-64

アクセス：

車｜市原鶴舞 IC から約 31 km 市原 IC から約 56 km

電車・バス｜JR 外房線「勝浦駅」からタウンバス定期便（予約不要／無料）で約 15 分

付帯施設：勝浦東急サニーパーク、勝浦東急ゴルフコース、ホテルハーヴェスト勝浦

公式HP：https://www.tokyu-resorttown-katsuura.com/