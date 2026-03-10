USEN×群馬クレインサンダーズ×スポカレの共同プロジェクト群馬県太田市における「バスケットタウン」構想を発表

株式会社群馬クレインサンダーズ

USEN&U-NEXT GROUP の株式会社 USEN(本社：東京都品川区、代表取締役社長:貴舩 靖彦、以下、USEN)とプロバスケットボールチーム・群馬クレインサンダーズ(運営:株式会社群馬クレインサンダーズ、以下、群馬クレインサンダーズ)と株式会社スポカレ(本社：東京都港区、代表取締役社長:俣野 泰佑、以下、スポカレ)は、本日 3 月 10 日(火)、群馬県太田市における「バスケットタウン」構想を発表したことをお知らせします。

本構想は、オープンハウスアリーナ太田を起点に、周辺の飲食店および地域事業者と連携し、バスケットボールの新たな観戦体験を創出し、街の活性化を目指す取り組みです。

■バスケットタウン構想とは

群馬クレインサンダーズのファン向けに、試合観戦の楽しみをスタジアム内だけに留めず、地域の飲食店へと拡大し、ファンと地域が一体となって盛り上がる「観戦×飲食」の新たな応援スタイルを創出します。

オープンハウスアリーナ太田周辺の複数の飲食店に USEN が提供する、音と映像が一体化した BGM サービスのフラッグシップモデルである『USEN MUSIC Entertainment』を導入し、3月11日(水)以降に行われる「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 シーズン B1 リーグ戦」の各節配信を試験的に実施、店舗に訪れるファンの方々や、店舗への影響などを効果測定します。

また、スポカレが提供する月間 150 万人利用のスポーツカレンダー「スポカレ」により、試合情報や観戦可能店舗をファンの方々向けにお知らせ、店舗内での体験までをフルサポートします。

実施店舗：ダニエルハウス、大衆食堂 わっしょい、YOU NOTE、焼肉 さんたす、Buddies Gunma、旬菜茶房 美川、すいとと、JAPANESE CUISINE 漣、abcb

実施期間：2026 年 3 月 11 日(水)～ 5 月 3 日(日)

試合放映スケジュール：https://spocale.com/sports/5/team_and_players/131

■構想の狙い

・ 新たな観戦体験の創出:従来の観戦体験である「スタジアム観戦」そして「自宅や移動中の観戦」に次ぐ第三の観戦体験として、「街なか観戦」という新たな体験を創出。

・ 飲食店で仲間と試合観戦:チケットが取れない場合でも、近所の店舗で仲間と食事をし、語り合いながら試合を観戦。

・ ファン同士のコミュニティ形成:「街なか観戦」によりファン同士の交流機会を増やし、新たなコミュニティ形成を醸成。

・ アウェーゲームの応援機会を創出:アウェーゲーム開催時にも、地元のファンが飲食店に集まり一体感のある応援機会を創出。

・ 飲食店の集客力および売上向上:新たな観戦体験とファンコミュニティの形成により、地域の飲食店の新たな集客機会創出や、来店客増加に伴う売上向上を促進。

・ チームとの日常的なタッチポイントの創出:ライト層のファンまで熱狂の体験を可能とし、新規ファンの獲得やファンエンゲージメントを強化。

USEN、群馬クレインサンダーズ、スポカレの 3 社は、「バスケットタウン構想」を通じて、新たな観戦体験を創出し、地域の活性化とファンコミュニティの拡大に貢献してまいります。

■USEN について

USEN は、BGM サービスのリーディングカンパニーとして成長を遂げてきました。その安定的な収益基盤を柱に、デジタル技術を活用したエンターテインメント事業の推進、業務効率化ソリューションの提供(店舗 BGM、アプリ、インフラ、POS レジ、配膳ロボット、保証など)を行っています。私たちは【音楽配信の会社】から、お客様の課題に応える【総合ソリューション企業】への挑戦を続けています。

会社名:株式会社 USEN

所在地:東京都品川区上大崎三丁目 1 番 1 号 目黒セントラルスクエア

代表者:代表取締役社長 貴舩 靖彦

事業内容:店舗 DX 事業、エンターテインメント事業、音楽配信事業、メディア事業、ロボティクス事業

URL:https://usen.com

USEN MUSIC Entertainment とは

USEN が長年培ってきた BGM を進化させた、音と映像が一体化した BGM サービスのフラッグシップモデルです。

BGM を主軸に、来店客がリクエストできるミュージックビデオ、BGV、サイネージ、TV(地上波/BS)、カラオケ、パーティゲームなど多彩な機能を搭載。

客層やシーンに応じて空間の雰囲気を自在に演出し、画面ひとつで BGM から本格的なエンターテインメントまで完結します。

スマート TV 型、セットトップボックス型の両モデルを提供しています。

サービスサイト:https://usen.com/service/bgm/u-music/entertainment/

■群馬クレインサンダーズについて

群馬クレインサンダーズは、群馬県太田市をベースに、「バスケで群馬を熱くする」の理念の下活動しているプロバスケットボール

クラブです。日本一のクラブを目指すべく事業者様と一緒になり太田市の新たなスポットを創り上げていき、地域経済活性化を促進する「消費拠点の整備」を図っています。

会社名:株式会社群馬クレインサンダーズ

所在地:群馬県太田市飯田町 894-2

代表者:代表取締役社長 阿久澤 毅

事業内容:プロバスケットチーム「群馬クレインサンダーズ」の運営、関連グッズの販売、スポンサー営業、およびバスケットボールスクールの運営

URL:https://g-crane-thunders.jp/

■スポカレについて

スポカレは、「スポーツ感動創造カンパニー」というミッションの下、スポーツが人々の心を感動で満たす世界を実現するため、スポーツ競技団体やスポーツ関連企業を中心としたマーケティングソリューションの提供、および独自の WEB サービスの開発・運営を行っています。マーケティング事業支援やクリエイティブ制作・メディア制作、運用に至るまで一気通貫のサポートシステムを提供しております。

会社名:株式会社スポカレ

所在地:東京都港区芝公園 2-3-3 寺田ビル 8F

代表者:代表取締役社長 俣野 泰佑

事業内容:マーケティング事業支援、コンサルティング、広告代理、WEB/SNS 制作運用、クリエイティブ制作、スポーツ観戦情報メディア「スポカレ」、草野球チーム管理ツール「teams」

URL:https://corp.spocale.com/

【報道関係者からのお問い合わせ先】

株式会社 U-NEXT HOLDINGS 広報部

お問い合わせフォーム:こちら(https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=zQGc1ewVHjPYc0YJ6MP3vw==)

株式会社群馬クレインサンダーズ

お問い合わせフォーム:こちら(https://g-crane-thunders.jp/inquiry/)

株式会社スポカレ

お問い合わせフォーム:こちら(https://corp.spocale.com/contact/)

【サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社 USEN

TEL:0120-117-440