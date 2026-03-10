角のない『まあるい御朱印帳』、さくら柄で新登場。ヒノキ香る130mmの円形フォルム×製本メーカー開発の“裏面に墨が染みない“高品質和紙が、末永い「ご縁（円）」を紡ぐ

早和製本株式会社

まあるい御朱印帳はジャバラもまあるいです

京都の『墨が裏面に染み出ない御朱印帳』メーカー・早和製本株式会社（SOWALABO）（本社：京都府京都市南区）は2026年3月11日より、業界でも珍しい円形の形状を採用した「まあるい御朱印帳 さくら」の販売を開始いたします。

本製品は、表紙に直径130mmの国産ヒノキ材を使用し、中の蛇腹和紙まで丸くカットした独自設計が特徴です。さらに裏面に特殊な撥水（はっすい）加工を施したことで、御朱印に使う墨が裏面にしみ出ない構造を採用しています。

古来より「円満」や「良縁」を象徴する丸い形の御朱印帳で、さくらといっしょに平和な参拝のひとときを穏やかに過ごしてほしいという願いを込めました。発売を記念して専用スタンドをおまけでご用意いたしました。

価格は3,300円（税込）3月11日から公式オンラインショップで販売を開始。

▼「SOWALABO」公式オンラインショップ：https://sowaseihon.co.jp/(https://sowaseihon.co.jp/)

製品名【 まあるい御朱印帳 】

直径１３０ｍｍの円にカットをしたヒノキ材を表紙に、本文の蛇腹和紙も円形の御朱印帳です。

通常長方形の御朱印帳をダイカットで天地の四角を抜き落としました。

本文は１２０ｍｍの円カットで表紙よりも天地左右で各５ｍｍ小さい本文になります。

両面で４８Ｐ『墨が裏面に染み出ない御朱印帳』を採用。

開発の背景 「 な ぜ 」 まあるい御朱印帳だったのか！

・「なぜ丸にしたのか」円満や良縁を形にしたい！角が立たない＝円満と良縁を象徴する平和なメッセージが御朱印帳にぴったりです。逆に問題点もありました、丸の形の蛇腹和紙はつなぎ目が長方形に比べると半分くらいに短くなるので、取り扱いを乱暴にすると蛇腹が切れてしまう恐れがありました。そこで折り部分を如何に補強できるか！に挑戦をしこの度完成しました！市場に無い形が好きなSOWALABOです。

・「なぜヒノキなのか」弊社の得意先でもある静岡県の安間製箸(株)さんのご協力で完成へ！６ｍｍ厚の提案は反り返りが少ない無い為です。ヒノキ材なので安らぐ香りがお楽しみ頂けます。

・「なぜ さくら を採用したのか」発売する季節が春なので『さくら』を選びました。かわいらしいピンクの花びら柄が特徴的、白を印刷した上にピンクを印刷しているのでパステルなピンクがとてもかわいいです。ぜひ手に取って さくら を愛でていただきたいのです。

・「なぜスタンドがセットなのか」ひとえに、丸型は角が無いので机で転がってしまうのです(笑) だったら飾れるスタンドでテーブルに花を添えたい♪とおまけにしました。御朱印帳を取り出すと「おでかけ中」の文字が現れます。スマホスタンドとしても使える仕様です。

＜SOWALABOの社訓＞

何事もやってみなくちゃわからない

品名：まあるい御朱印帳 さくら

製本：丸形の蛇腹折り

本体サイズ：直径130ｍｍ×厚さ23ｍｍ

本文サイズ：直径120ｍｍ×横107ｍ×24ページ（片面）（蛇腹展開時約2.5ｍ）

スタンド組立後：横130ｍｍ×横120ｍｍ×高160ｍｍ

材質：表紙ひのき材６ｍｍ・本文奉書和紙『墨が裏面に染み出ない御朱印帳』

表紙印刷：白刷＋カラー４色UV印刷

頁数：片面２４頁、両面４８頁。

重量：230ｇ/冊（７５ｇスタンド含）

価格：１冊 3,300円(税込)スタンド付

表面 さくらと御朱印帳の文字裏面 さくらの花のみヒノキ材の６ｍｍは厚く感じますが、木材の乾燥による反り返らない厚さです 全体では２３ｍｍ厚片面２４ページ・両面４８ページ・全長約2.5ｍ不思議なまあるい形です御朱印帳は右開き、片面２４ページ両面４８ページスタンド・おまけで専用台をご用意しました スマホスタンドにもなりますスタンド・表からみた時と裏から見た時ですスタンド・御朱印帳がある時とない時です。スタンド・斜めからの、御朱印帳がある時とない時です。スタンド・部品は２つ、差し込むだけで完成、脚部分は動物風の四つ足にしました ７５ｇ実際に御朱印を頂いてみました、みなさん驚かれます！こんな丸いのは初めて！っとスタンド・まあるい御朱印帳の上の丸いカーブがぴったり合って載せられる専用スタンドですスタンドがないところで広げると転がるので注意が必要ですどこかユーモラスAIによるイメージ図１AIによるイメージ図２AIによるイメージ図３AIによるイメージ図４染み出ないテスト『墨が裏面に染み出ない御朱印帳』

SOWALABO特製：2019御朱印帳奉書和紙の裏面に撥水加工を施すことで、墨が裏面に染み出ない機能を開発しました。これは、ＳＮＳなどで困られていた染み出る問題を解決した機能和紙です。両面が安心して御朱印にお使い頂けます。

※折り目には撥水加工はありません。

2019年度2019年度生活関連部品賞 受賞

まあるい御朱印帳の御朱印帳蛇腹和紙は

特殊加工にこだわり機械化に成功し受賞した和紙を使用しております。

https://award.cho-monodzukuri.jp/award2019/2019life-related/#section1

注意：神社仏閣様によっては御朱印をお断りされることがあるかもしれません。

また、書置き御朱印を貼り付ける際には円形に角を切り落とすことになります。

逆に書き置きを丸く切って貼る楽しさもあるかもしれません。

諸般の予期せぬご不便に出会うかもしれませんが、その時はどうか新製品に寄り添って頂き

こころ温まる まあるい お気持ちでご利用いただければ幸いです。

※表紙と蛇腹の貼り合わせ部分、蛇腹の折り目が丸型の為に一般仕様よりも短いです。

その部分的には補強剤を塗布して強化済みですが、強い衝撃や落下、ひねりを与えると破断する恐れがありますので、できるだけ やさしく お取り扱いの程 切にお願いいたします。

※木材の木目柄は自然木の為に全て異なります。

※予告なく仕様を変更することがあります。

■会社概要

商号 ： 早和製本株式会社（SOWALABO）

所在地 ： 〒601-8349

京都府京都市南区吉祥院池田町21番地

設立 ： 昭和28年11月28日

事業内容： ビジネスフォーム、御朱印帳および紙加工品の製造販売

資本金 ： 1000万円

■公式HP

https://sowaseihon.co.jp/

■公式オンラインストア

https://sowalabo.shopselect.net/

■公式X

https://twitter.com/LaboSowa

■公式Instagram

https://www.instagram.com/sowa_labo/

■本件に関するお客様からのお問い合わせ先

早和製本株式会社（SOWALABO）

担当 田中聡（たなかさとし） ： 075-693-3131

メール： sowa@nozakiinsatu.co.jp

営業時間： 平日9時～17時

お問い合わせ： https://sowaseihon.co.jp/contact/