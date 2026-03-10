【FURFUR(ファーファー)】PEANUTSとのカプセルコレクション！スヌーピーとハートモチーフが愛らしいアイテム全4型＜3月12日(木)0時WEB先行発売開始＞
株式会社マッシュスタイルラボ（所在地：東京都千代田区/代表取締役社長：近藤広幸）が展開するレディースブランド「FURFUR(ファーファー)」は、国も世代も超えてずっと愛され続けている「PEANUTS」とのコラボレーションアイテム全4型を、2026年3月12日(木)0時より「FURFUR公式オンラインストア」、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE」にて先行発売、2026年3月14日(土)より「全国のFURFUR店舗」にて発売いたします。また、発売に先駆けて2026年3月6日(金)正午より、上記オンラインストアにて商品ラインアップとコレクションビジュアル「Weekend Slow」を公開いたします。
VISUAL CONCEPT
“Weekend Slow”
あたたかな春の陽気を感じながら、まぶたをこする午前中。
コーヒーを飲んで、お菓子をつまみながら、今日の予定にふわふわと心を躍らせる。
そんな時間にぴったり寄り添う、スヌーピーとカラフルなハートのモチーフ。
さあ、どこへ出かけよう？
ゆっくりと準備をする、週末のはじまり。
FURFUR × PEANUTS
商品ラインアップ
＜Item1＞
商品名：スヌーピーコラボ総柄Tシャツ
価格：\7,920
カラー展開：GRY, LIME, PNK
サイズ：F
目を惹くビビッドなハートモチーフと、愛らしいスヌーピープリントをあしらった華やかな総柄Tシャツ。
衿ぐりに配したスカラップ刺繍とコンパクトなシルエットが、女性らしさを演出します。
＜Item2＞
商品名：スヌーピーコラボ総柄キャミソール
価格：\6,930
カラー展開：GRY, LIME, PNK
サイズ：F
目を惹くビビッドなハートモチーフと、愛らしいスヌーピープリントをあしらった華やかな総柄キャミソールトップス。
フロントの衿ぐりにあしらったスカラップ刺繍と、リングスナップがアクセントになっています。
コーディネートを華やげてくれる一枚です。
＜Item3＞
商品名：スヌーピーコラボルーズシルエットパーカー
価格：\19,800
カラー展開：WHT, BLK, BLU
サイズ：F
ルーズなシルエットのパーカーにヴィンテージ風加工を施したスヌーピーと赤いハートモチーフを大胆にプリント。
シンプルなモノトーンに加え、春の始まりを感じるパステルブルーの3色を展開します。
＜Item4＞
商品名：スヌーピーコラボビッグトートバッグ
価格：\13,200
カラー展開：BLK, PNK, BLU
サイズ：F
フロントにスヌーピーのプリントを大胆にあしらったトレンドライクなビッグサイズのトートバッグ。
春夏らしい鮮やかな大判のチェック柄がポイント。
マチが広く内ポケット付きで、リゾートやレジャーシーンにも便利なアイテムです。
※すべて税込み価格表記
販売スケジュール
【商品ラインアップ＆ビジュアル公開】
2026年3月6日(金)12:00(正午)
・オフィシャルオンラインストア〈https://furfurfur.jp/〉
・USAGI ONLINE〈https://usagi-online.com/brand/furfur(https://usagi-online.com/brand/furfur/)〉
■オンライン先行発売日
2026年3月12日(木)00:00
・オフィシャルオンラインストア〈https://furfurfur.jp/〉
・USAGI ONLINE〈https://usagi-online.com/brand/furfur/?link=HD〉
■店頭発売日
2026年3月14日(土)
・FURFUR 全国直営店〈https://furfurfur.jp/Page/shoplist.aspx〉
PEANUTSについて
FURFUR(ファーファー)について
BRAND CONCEPT
"Feminine mode wears"
フェミニンで洗練された繊細さに少しのユーモアとモードのエッセンスをちりばめ
しなやかでエレガントでありながらも力強さを感じさせる"Feminine mode wears"
高感度な服が好きな女性をロマンティックで幸せな気分へと導く。
SHOP
数々のカルチャー、トレンドが生まれてきたラフォーレ原宿店からスタートし、ルミネ新宿2店、渋谷パルコ店・池袋パルコ店・ルミネ横浜店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・梅田エスト店・FUKUYA ADDICT店の計8店舗を展開。
