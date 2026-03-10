決算説明会開催に関するお知らせ

売れるネット広告社グループ株式会社


売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長 CEO：植木原宗平、東証グロース市場：証券コード9235、以下 売れるネット広告社グループ）は、2026年７月期第２四半期決算の発表に伴い、下記のとおり決算説明会を開催いたしますのでお知らせいたします。



１．開催日時


2026年３月13日（金） 16時00分～17時00分



２．開催方法


オンライン配信（ライブ配信）



３．登壇者


代表取締役社長CEO　植木原宗平



４．内容


2026年７月期第２四半期決算の概要および今後の事業戦略について



５．視聴方法


以下のURLよりご視聴いただけます。


https://youtube.com/live/1IrfbVCIMwc


※どなたでもご視聴いただけます。



６．動画アーカイブ


当日の説明会動画は、当社ウェブサイトにて公開予定です。



▼売れるネット広告社グループ株式会社　ホームページ


https://group.ureru.co.jp/



社名 ：売れるネット広告社グループ株式会社（東証グロース市場：証券コード9235）



東京オフィス


〒135-0091　 東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場20階


TEL：03-6459-0562　FAX：03-6459-0563



福岡オフィス（本社）


〒814-0001　福岡県福岡市早良区百道浜2-3-8　RKB放送会館4階


TEL：092-834-5520　FAX：092-834-5540



代表者：代表取締役社長CEO 植木原宗平


設立日：2010年1月20日


URL　：https://group.ureru.co.jp


Facebook ：https://www.facebook.com/ureru



＜リリースに関するお問い合わせ＞


売れるネット広告社グループ株式会社 執行役員 後藤祐弥


E-MAIL ：goto@ureru.co.jp


TEL　　：092-834-5520