インバウンド・バズ、SNS総フォロワー数200万超えのタイ人インフルエンサー「sanha.patiaw」と専属エージェント契約を締結

株式会社ラバブルマーケティンググループ

株式会社ラバブルマーケティンググループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：林 雅之、証券コード：9254 以下 当社）の子会社で、インバウンドプロモーション事業を行う株式会社インバウンド・バズ（本社：東京都港区、代表取締役：木村 好志、以下 インバウンド・バズ）は、SNS総フォロワー数が200万を超える、主に観光情報を発信するタイの人気インフルエンサー「sanha.patiaw（サナ・パティアオ）」と専属エージェント契約を締結いたしました。本契約により、インバウンド・バズを通して、「sanha.patiaw」を起用したマーケティング施策の実施が可能になります。

「sanha.patiaw」は、Instagram、TikTok、Facebook、YouTubeの各SNSアカウントを運用しており、タイ国内の観光スポットの他、タイ国外の観光スポットをタイの方々に紹介する動画も数多く投稿しています。日本においても、タイからの訪日観光客を増やしたいという地方自治体などを訪れ、観光スポットを撮影してSNS投稿をするというかたちで、集客のご支援が可能となります。なお、過去に新潟県でファムトリップ（※）をした実績があります。

「sanha.patiaw」が新潟県でファムトリップ行った時の様子

＜参考：新潟インバウンド推進協議会様にご依頼いただき、インバウンド誘致のためのファムトリップ施策を実施しました(https://lmg.co.jp/news/famtripcasestudy_dtk-ad_20240520/)＞

＜「sanha.patiaw」のSNSアカウント＞

- Instagram https://www.instagram.com/sanha.patiaw/- TikTok https://www.tiktok.com/@sanha.patiaw?lang=en- Facebook https://www.facebook.com/Sanha.patiaw/- YouTube https://www.youtube.com/@sanha.patiaw

インバウンド・バズお問合せ先 :https://inboundbuzz.co.jp/

※ファムトリップ：Familiarization Trip（ファミリアライゼイション トリップ）の略。観光誘致などを目的とし、外国の旅行業者やKOL（Key Opinion Leader=インフルエンサー）、ライター、メディアに自治体などを現地視察してもらい、記事や動画、SNS投稿といったかたちで視察先の魅力を発信してもらうプロモーション施策です。

タイの人気俳優トモ＝ウィサワ タイヤーノンも専属契約エージェント契約を締結

インバウンド・バズは、タイの人気俳優トモ＝ウィサワ タイヤーノン（Visava Thaiyanont（Tomo）、以下「トモ」）と、専属エージェント契約を締結しております。タイの元人気アイドルグループ「K-OTIC」のメンバーで、「K-OTIC」解散後は俳優やモデルとして活動。多数のドラマや映画に出演し、アパレルブランドのプロモーションイベントにも起用されています。また、タイと日本のハーフで、タイ語、日本語、英語の3ヶ国語が堪能で、日本での生活経験もあり、日本とタイ両国をつなぐ活動に幅広く携わっています。Instagramのフォロワー数は40万以上、その他のSNSと合計すると総フォロワー数は55万を超えます（2026年3月時点）。

トモはこれまで、日系アパレル企業、飲食メーカなどのマーケティング施策に起用されている実績があり、かつ日本にゆかりがあるため、日系企業や地方自治体との親和性は高く、トモのSNSアカウントを通してタイの方々に日本の商品やサービス、観光地の魅力を伝えるのに効果的だと考えおります。トモを起用したマーケティング施策についても、詳細を知りたい方はインバウンド・バズにお問合せください。

＜トモ＝ウィサワ タイヤーノンのSNSアカウント（一部）＞

- Instagram https://www.instagram.com/__tomo___/- TikTok https://www.tiktok.com/@itsmetomo

株式会社インバウンド・バズについて

企業や自治体向けに、訪日外国人を対象としたプロモーション支援を行っています。タイ最大級の訪日タイ人向けWebメディア「Talon Japan」運営の他、Webマーケティングや広告運用、ファムトリップ、KOLキャスティングなど、マーケティング活動を総合的にサポートしています。

URL：https://inboundbuzz.co.jp/

【運営するメディア「Talon Japan」について】

インバウンド・バズが運営する「Talon Japan」（https://www.talonjapan.com/）は、日本の情報を紹介するタイ語のWebサイト運営と、日本や日本旅行に高い関心を持つタイ人130万人以上（2026年1月時点）のコミュニティを有するFacebookグループ運営事業をしており、日々多くのタイ人に向けて、日本の観光スポットや旅に役立つ情報などを発信しています。インバウンド・バズは、「Talon Japan」のコミュニティ運営において、タイからの観光客を誘致したい日系企業や地方自治体の魅力を広告掲載などで情報発信し、インバウンドプロモーション支援を行っております。

株式会社ラバブルマーケティンググループについて

「人に地球に共感を」をパーパスとし、現代の生活者の情報消費行動に寄り添う共感を重視した愛されるマーケティング（Lovable Marketing）を推進するマーケティング企業グループです。「最も愛されるマーケティンググループを創る」をグループミッションに、マーケティングの運用領域を主軸として事業展開をしています。

URL：https://lmg.co.jp/