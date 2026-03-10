『セブンナイツ Re:BIRTH』初のコラボアップデートでTVアニメ『俺だけレベルアップな件』とのコラボを発表！

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、本格ファンタジーRPG『セブンナイツ Re:BIRTH』（開発：Netmarble Nexus）において、サービス開始後初となる、人気TVアニメ『俺だけレベルアップな件』とのコラボイベントを開催することを決定いたしました。

また、発表に併せて『セブンナイツ Re:BIRTH』×TVアニメ『俺だけレベルアップな件』コラボ告知のティザー映像を公開したこともお知らせいたします。

・『セブンナイツ Re:BIRTH』初のコラボレーションティザー公開！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6h7wsWRZFrY ]

公開されたティザー映像は、『セブンナイツ Re:BIRTH』公式YouTubeチャンネルおよび各種公式SNSにて視聴可能です。『俺だけレベルアップな件』の世界観が本作の中でどのように展開されるのか、その一端を垣間見ることができます。

『セブンナイツ Re:BIRTH』初となるコラボアップデートは、3月19日（木）に実施予定です。

また、アップデートに先駆けて、コラボレーションに関する追加ビジュアルや映像を、公式SNSを通じて順次公開してまいります。

さらに、『セブンナイツ Re:BIRTH』では今回のコラボを記念し、本日3月10日（火）から3月18日（水）までの期間限定で、コラボPVをSNSでシェアする「[セナリバ x 俺レべ] コラボ口コミイベント！」を開催中です。

参加方法は、対象動画を必須ハッシュタグとともにご自身のSNSアカウントへ投稿し、その投稿URLを公式フォーラム内のイベント掲示板にて投稿することで参加完了となります。シェアされた投稿文が累積で200個以上達成時に、すべてのプレイヤーに「カギボックス x10」および「キャラ召喚チケット x10」を報酬として配布いたします。

・[セナリバ x 俺レべ] コラボ口コミイベント！のご案内

https://forum.netmarble.com/sk_rebirth_jp/view/37/467

今後、明らかになる詳細情報にもぜひご期待ください。

『セブンナイツRe:BIRTH』に関する詳細や最新情報は、公式サイトまはた公式Xでご確認いただけます。

・『セブンナイツRe:BIRTH』 公式サイト

https://sena.netmarble.com/ja

・『セブンナイツRe:BIRTH』 公式X

https://x.com/sevenknights_jp

『セブンナイツ Re:BIRTH』アプリダウンロードサイト

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/-re-birth/id6479595079

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.tskgb

・公式サイト（Netmarble Launcher：PC）

https://sena.netmarble.com/ja

◆TVアニメ『俺だけレベルアップな件』とは◆

原作・原案 Chugong、作画 DUBU(REDICE STUDIO)、脚色 h-goon(D&C MEDIA 発行)による韓国の小説・漫画作品が原作の作品です。

世界的な人気を博し全世界累計144億Viewを記録した本作では、異次元と現世界を結ぶ通路“ゲート”と“ハンター”と呼ばれる特殊能力を持つ人間達が存在する世界を舞台に、人類最弱兵器と呼ばれる最低ランクのハンター・水篠 旬が、ある日突然自分だけがレベルアップする力を手に入れ、“最弱”から“最強”へ駆けあがるハイスピードアクションファンタジーが描かれます。

TVアニメは2024年1月にSeason 1が、2025年1月より『俺だけレベル アップな件Season 2 -Arise from the Shadow-』として、Season 2が放送されました。

(C) Solo Leveling Animation Partners

◆セブンナイツRe:BIRTHとは◆

『セブンナイツRe:BIRTH』は、全世界で1億ダウンロードを記録した『セブンナイツ』の正統なリメイク作品です。『セブンナイツ』特有の華やかなグラフィックと戦略性、手軽さを兼ね備えた「完成型ターン制バトル」と共に、全世界のユーザーをを魅了した「伝説」が新たに始まります。当時の感動を丸ごと受け継いだ『セブンナイツRe:BIRTH』のエバン遠征隊の冒険物語の世界へ皆様をご招待いたします。

◆セブンナイツRe:BIRTHについて◆

［ タイトル ］セブンナイツRe:BIRTH

［ ジャンル ］ 本格ファンタジーRPG

［ 開発］ Netmarble Nexus

［ 対応端末 ］ Android ver.8.0以降 ／ iOS ver.15.0以降

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］ 2025年9月18日

◆Netmarble Corp.（ネットマーブル）について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

