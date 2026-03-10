【ピラティス×野球】広島東洋カープ 大盛穂選手も導入！全スタッフが理学療法士・作業療法士の「ピラティススタジオDEP広島店」がアスリート支援を本格化！

広島市で展開するピラティススタジオDEP広島店（以下、DEP広島店）は、プロ野球選手をはじめとするトップアスリートのパフォーマンス向上を目的とした受け入れ体制を強化いたしました。



現在、広島東洋カープに所属する大盛穂（おおもりみのる）選手が、2025年11月より身体操作の改善を目的に同店のプログラムを導入。



オフシーズンから現在に至るまで、シーズン中も月4回～10回程度の頻度でパーソナルセッションを継続し、コンディショニングを支えています。



レッスンを受けられている大盛穂選手と、DEP広島店オーナー河村

導入の背景

もともとオフシーズンの自主トレなどで数年前からピラティスを導入されていた大盛選手は、年間を通して専門家のもとでしっかりと取り入れたいとの意向から来店されました。



ピラティススタジオDEPでは、理学療法士・作業療法士の国家資格を持つインストラクターが解剖学・運動学に基づいた身体評価を実施。


アスリート一人ひとりの身体特性に合わせた個別プログラムを提供しています。




DEP広島店のこだわり『全スタッフが「国家資格」を持つ身体のプロ』

「ピラティス 広島」でスタジオを探す際、最も重要なのは「誰が教えるか」です。


DEP広島店では、以下の体制を徹底しています。



◯ 全員が国家資格保持者


インストラクター全員が理学療法士または作業療法士の資格を保有し、医療機関で数年以上の実務経験があります。



◯ 医学的根拠に基づく評価


単なるエクササイズの提示ではなく、解剖学・運動学に基づいた詳細な身体評価を行い、一人ひとりの骨格や筋肉の状態に合わせた個別プログラムを作成します。



この専門性の高さが、ミリ単位の感覚を重視するプロ野球選手から選ばれる理由となっています。




「ピラティス×野球」でパフォーマンス最大化へのアプローチ

野球におけるピラティス導入は、現代のトレーニングにおいて不可欠な要素となりつつあります。



◯ 可動域と連動性


胸郭や股関節の可動域を広げ、投球・打撃時のエネルギー伝達をスムーズにします。



◯ 身体操作の追求


インナーマッスルを活性化し、不安定な動作の中でも軸がぶれない「動ける身体」を作ります。



◯ シーズン中のリカバリー


試合が続く過酷なスケジュールの中でも、骨格の歪みを整えることで怪我のリスクを最小限に抑えます。



ピラティスは単なる筋力強化ではなく「機能的な可動域の拡大」や「身体操作精度の向上」、それらによる怪我の予防やパフォーマンスアップが期待されるメソッドです。



身体の特徴や動作の癖、ウィークポイントなどを把握した上で修正・強化していき、段階的に実際の競技動作へとつなげていきます。



大盛選手からも、胸郭や股関節の可動域の変化を実感しているほか、バッティングをはじめとするさまざまな動作の中でのこれまでとの違いを実感しているとのコメントをいただいています。





DEP広島店オーナー　河村 純輝
DEP広島店オーナーからのコメント

「動きを育てる」ということを信条とし、日々全てのお客様のレッスンに向き合わせていただいています。



身体と動きの専門家として一人一人のお身体をチェックさせていただいた上で、型にはまったピラティスではなく、個別性を持った「ピラティスベースの運動」を提供させていただいています。



だからこそ、アスリートを含め、10代～80代まで幅広い年齢層や幅広いニーズに対応できるのが私たちの強みであると考えています。



ボディメイクで思うようによくならない方、身体の不調や痛みでお悩みの方、身体の使い方を根本から改善したい方はぜひ一度体験してみてください。





【店舗概要】広島店


DE広島店のスタジオ風景

所在地
〒730-0805


広島県広島市中区十日市町１丁目１－２１ ライフメント十日市 301号室


最寄り駅


広島電鉄本線 十日市町駅 から徒歩1分


駐車場


なし（近隣コインパーキング）


営業時間


日・月 10:00～19:00


火・木・金 9:00～19:00


水・土 9:00～18:00


定休日


12/29～1/3


店舗HP


https://dep-pilates.com/shop/chugoku/hiroshima/





