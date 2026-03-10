【名古屋初常設】人気の生ドーナツ＆クレープ専門店「YORKYS Creperie / PIECE OF BAKE 名古屋店」が栄・中日ビルB1Fに2026年3月18日（水）オープンします

株式会社YORKYS ENTERTAINMENT中日ビル店

神戸発のフードエンターテインメント企業、株式会社Yorkys Entertainment（代表：板倉 洋輔）は、2026年3月18日（水）10:00、スペシャリティクレープ専門店「YORKYS Creperie（ヨーキーズクレープリー）」とふわじゅわ食感のドーナツ専門店「PIECE OF BAKE（ピースオブベイク）」の複合店を栄・中日ビル B1Fにオープンいたします。

さらにオープンを記念して、2026年3月18日（水）から3月31日（火）までの期間限定で

ドーナツ4個ご購入ごとに、プレーン1個を無料でプレゼントするキャンペーンを実施いたします！

栄エリアの新たなスイーツスポットとして、名古屋の皆さまに日常使いはもちろん、手土産やちょっとしたご褒美需要にもお応えできる店舗を目指します。

PIECE OF BAKE ── 名古屋初の常設店、いよいよ誕生

PIECE OF BAKEは「生ドーナツ」専門ブランドです。外はほんのり香ばしく、中はクリームがたっぷり入った、ふわじゅわとろける食感が特徴の生ドーナツは、SNSで何度もバズを起こし行列が絶えない人気商品。定番のクリームから季節の素材を使ったフレーバーまで、購入してすぐ食べたくなる「今食べるべきドーナツ」を提案し続けています。

名古屋では過去に高島屋の催事に2度出店し、毎回大きな反響を得てきました。今回の栄・中日ビルB1Fへの常設店オープンは、名古屋のお客様の声に応える、待望の初上陸です。フレンチクルーラーも新たに加わり、より幅広いラインナップでお迎えします。

PIECE OF BAKEのメニュー

Bomboloni（ボンボローニ）

01 プレーン：280円（税込302円）

02 クレマ：380円（税込410円）

03 チョコ：460円（税込496円）

04 ピスタチオ：450円（税込486円）

05 いちご：450円（税込486円）

06 レモン：430円（税込464円）

07 キャラメル：430円（税込464円）

08 あんクリーム：420円（税込453円）

09 黒蜜きなこ：420円（税込453円）

10 抹茶：450円（税込486円）

French cruller（フレンチクルーラー）

11 プレーン：325円（税込350円）

12 シナモン：352円（税込380円）

13 グレーズド：352円（税込380円）

14 チョコ：399円（税込430円）

15 抹茶ホワイトチョコ：417円（税込450円）

16 いちごホワイトチョコ：417円（税込450円）

YORKYS Creperie ── 移転リニューアルで、より行きやすい栄へ

YORKYS Creperieのクレープたち

YORKYS Cruperieは「もちもちクレープ」とクリームの美味しさ、旬の果物をたっぷり使用したスペシャリティクレープ専門ブランドです。生地は独自配合でしなやかなもちもち食感を実現。苺・マンゴー・桃など旬のフルーツをふんだんに使ったビジュアルも美しいクレープは、食べ歩きにも映えスポットとしても愛されています。イオンモール Noritake Garden店を移転し、ファッション・グルメが集積する栄エリアへ進出することで、新たな層への拡大を図ります。

なぜ今、名古屋・栄なのか

名古屋は全国屈指のスイーツ消費都市であり、「本物の味」に対して感度の高いマーケットです。栄・中日ビルは名古屋随一の回遊性を誇るエリアに位置し、週末だけでなく平日もオフィスワーカーや観光客が絶え間なく行き交う一等立地。2ブランドの同時出店により、「甘いものも食事系も」というニーズに一カ所で対応できる相乗効果が生まれます。神戸・大阪を拠点としてきたYorkys Entertainmentにとって、名古屋はブランドの認知を全国規模へ押し上げる戦略的な要衝です。

■ オープニングキャンペーン概要

オープニングキャンペーンドーナツ4個ご購入で1個プレゼント！

名古屋店オープンを記念して期間限定のプレゼントキャンペーンを実施いたします。

特典： ドーナツを4個ご購入いただいたお客様に、人気の「プレーン」を1個無料でプレゼント！

期間： 2026年3月18日(水) ～ 3月31日(火)

※当日のご用意分がなくなり次第終了となります。

■ 店舗情報

店舗名： YORKYS Creperie / PIECE OF BAKE 名古屋店

所在地： 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4丁目1－1 中日ビル B1F

オープン日： 2026年3月18日(水) 10:00

営業時間： 10:00 ～ 20:00

■ 会社概要

社名： 株式会社Yorkys Entertainment

代表者： 代表取締役 板倉 洋輔

所在地： 兵庫県神戸市中央区栄町通1-1-9 東方ビル1F

事業内容： 飲食店（カフェ・レストラン・スイーツ専門店）の企画運営、プロデュース、フランチャイズ展開

■ 本件に関するお問い合わせ先

取材・撮影のご依頼、掲載に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

株式会社Yorkys Entertainment

担当：小林

TEL：090-6209-1936

Mail：info@yorkys-entertainment.co.jp