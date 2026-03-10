熱狂的支持を誇るタローマン、ついに映画版の商品化！べらぼうに豪華な特典映像も見逃せない！

株式会社NHKエンタープライズ豪華べらぼう版Blu-ray通常版Blu-ray通常版DVD

NHKエンタープライズは、カルト的人気を獲得した「TAROMAN 岡本太郎式特撮活劇」の劇場映画版『大長編タローマン 万博大爆発』を、2026年3月27日にBlu-ray・DVDとして発売いたします。

■ タローマンとは

「TAROMAN岡本太郎式特撮活劇」は岡本太郎の作品や言葉をモチーフにして制作され、NHKで放送されてきた番組です。岡本太郎の思想を体現する巨人タローマンが奇獣たちと不可思議かつ予測不可能な行動で対峙する独自の世界観は、SNSを中心に大きな話題を呼び、若年層からクリエイターまで幅広い層を魅了してきました。

■ 話題沸騰の劇場版

Eテレ深夜の5分番組として登場したタローマンですが、昨夏、まさかの映画化。

スクリーンを揺らした105分間は冒頭からラストまで“なんだこれは!?”の連続で、予測不能な展開、奔放過ぎる映像表現、そして怒涛のテンポでおし寄せるでたらめの嵐。その唯一無二な映画体験は、各地で大きな話題を巻き起こしました。

■ 注目の「豪華べらぼう版Blu-ray」

タローマンのBlu-ray・DVDは、映画版の収録だけにとどまりません。“なんだこれは！？”の精神を体現した商品――それが『豪華べらぼう版Blu-ray』です。

藤井監督が描き下ろした迫力の新アートが表紙を飾り、特典Discには映画制作の舞台裏を追ったメイキング映像をはじめ、本商品のために企画・新撮されたキャスト座談会、さらに人気コーナー「おやすみタローマン」の大長編版など、関係者が試写をして震えたほど豪華な内容が116分（本編105分よりも長く！）収録されています。

緻密にして濃密--圧倒的クオリティで仕上げたタローマン新商品。この機会にぜひお買い求めください！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ziXF9RzJV_c ]

収録内容

【本編Disc】

- 本編105分日本語音声ガイド・日本語字幕付き- 特典映像11分大予告編集大ミニメイキングキャスト大紹介大エンドロール

【べらぼう特典Disc】 「豪華べらぼう版Blu-ray」にのみ収録。

商品ラインナップ

- 特典映像116分メイキング オブ 大長編 タローマンべらぼうキャスト座談会おやすみ大長編タローマン（おまけ）未使用映像で送る、没音楽集

【豪華べらぼう版Blu-ray】

品番：NSBS- 54666 価格：8,000円（税抜）8,800円(税込)

劇場公開映画／セル／本編105分＋特典11分＋特典Disc116分／1920×1080i Full HD／ステレオ・リニアPCM／一層／カラー／2枚組

【通常版 Blu-ray】

品番：NSBS- 54667 価格：4,800円（税抜）5,280円(税込)

劇場公開映画／セル／本編105分＋特典11分／1920×1080i Full HD／ステレオ・リニアPCM／一層／カラー／1枚

【通常版 DVD】

品番NSDS- 54668 価格：4,300円（税抜）4,730円(税込)

劇場公開映画／セル／本編105分＋特典11分／16:9 LB／ステレオ・ドルビーデジタル／片面一層／カラー／1枚

企画・制作：ＮＨＫエデュケーショナル

発行・販売元：ＮＨＫエンタープライズ

(C)2025『大長編 タローマン 万博大爆発』製作委員会

(C)NHK・藤井亮

■NHKスクエア商品ページ

https://www.nhk-ep.com/special/taroman/