ゴルフとスキーを融合した新コンセプトのラグジュアリーセレクトショップ「SNOW BUNKER TOKYO（スノーバンカートーキョー）」2026年3月11日 虎ノ門ヒルズにオープン

ジェイプラスインターナショナル株式会社

ジェイプラスインターナショナル株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：川端 康資）は、ゴルフウェアとスキーウェアを展開するラグジュアリーセレクトショップ「SNOW BUNKER」初の常設店舗となる「SNOW BUNKER TOKYO」を、2026年3月11日（水）、虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー2Fにオープンいたします。

SNOW BUNKERは“上質な非日常”をテーマに掲げるラグジュアリーセレクトショップです。

サマーシーズンにはゴルフウェア、ウィンターシーズンにはスキーウェアを展開。雪山でもグリーンでも、四季を通じてリゾートライフを愉しむ大人へ向け、機能性と美意識を高次元で融合させたブランドを世界各国より厳選しています。

ゴルフウェアでは、Malbon Golf（マルボン ゴルフ）、A.P.C. GOLF（アーペーセーゴルフ）J.LINDEBERG（ジェイリンドバーグ）、1PIU1UGUALE3（ウノピゥウノウグァーレトレ）、ANEW（アニュー）など、ファッション性の高いブランドをラインナップ。

スキーウェアでは、MACKAGE（マッカージュ）、GOLDBERGH（ゴールドバーグ）、Perfect Moment（パーフェクトモーメント）など、世界のウィンタースポーツシーンを牽引するラグジュアリーブランドを取り揃えております。

近年、ゴルフやスキーといったリゾートスポーツをファッションとして取り入れるライフスタイルが広がる中、「SNOW BUNKER TOKYO」は、都市とリゾートをシームレスにつなぐ新しいスタイルを提案します。ラグジュアリーで洗練された空間の中で、世界各国から厳選したアイテムが、特別なショッピング体験を演出します。

About SNOW BUNKER

「SNOW BUNKER」は、雪を意味する“snow”と、ゴルフコースの窪地を指す“bunkerを掛け合わせた造語です。

本来bunkerは、抜け出すことが難しい場所を意味します。

そのイメージをポジティブに転換し、「一度足を踏み入れれば、まるでバンカーのように抜け出せなくなるほど魅了される空間」という意味を込めています。

店舗概要｜SNOW BUNKER TOKYO

オープン日：2026年3月11日（水）

住所： 東京都港区虎ノ門1-23-14

虎ノ門ヒルズビジネスタワー2F

営業時間： 11時～21時

総面積： 122.63平方メートル

公式ECサイト https://snowbunker.com

公式INSTAGRAM https://www.instagram.com/snowbunker_official