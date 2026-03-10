日立、日本企業で初めてAgentic AI Foundationに加入し、AIのアクセス権限管理の標準化を支援

株式会社 日立製作所

株式会社日立製作所(以下、日立)はこのたび、日本企業で初めて、The Linux Foundation傘下で、Agentic AIの透明性・標準化を推進する中立的な組織である「Agentic AI Foundation(以下、AAIF)*1」にゴールドメンバーとして加入しました。日立は、AAIFの中核プロジェクトであるModel Context Protocol(以下、MCP)*2などの活動に参画し、AIエージェントがデータやアプリなどへアクセスする際の権限管理の標準化と実用化を支援していきます。これにより、世界中のメンバー企業・団体とともに社会課題を解決するイノベーションを推進します。また、日立がAIで社会インフラを革新する次世代ソリューション群「HMAX by Hitachi」(以下、HMAX)*3においても、この活動の成果を生かし、安全な社会インフラの効率的な実現に貢献していきます。



これまで日立は、Keycloakプロジェクト*4に参画し、AIエージェントが連携する環境での複雑なデータアクセスの認証・認可をMCPなどのオープン・プロトコルにより統一的に管理・制御し、標準化や実用化を推進してきました。今回、AAIFの活動へ参画することで、進化の目覚ましいAIにおいて、意図しないデータ流出や、AIエージェントの認証情報の改ざんといった、セキュリティリスクを防止するアクセス権限の管理や認証・認可を継続的に発展させていきます。



日立のHMAXはフィジカル・デジタル両方のアセットから得られる膨大なデータを活用し、フィジカルAIやAgentic AIなどの先進的な技術を日立ならではの深いドメインナレッジで強化するとともに、各業界をリードするパートナーと連携し、社会インフラの複雑な課題を解決していきます。課題解決に向け、AIによる現場レベルから経営レベルの複雑な判断の自動化といった変革を、パートナーとともに推進するためには、AIのアクセス権限管理の共通ルールに基づく安全性の確保が必要となります。その実現のために、日立はAAIFでAIのアクセス権限管理や認証・認可の規格や仕様の標準化を推進し、世界中のパートナーと連携して安全なAI活用のユースケースを拡充していきます。

今後も日立は、これらの活動を通じ、AIがもたらす価値を誰もが安全に享受できる社会の実現に貢献していきます。

*1 詳細はこちらを参照ください。https://aaif.io/

*2 LLMアプリと外部のデータソース/ツールを標準的に接続するためのオープン・プロトコル

*3 ニュースリリース “日立、グローバルであらゆる業界に向けてHMAXを展開し社会イノベーションを加速(https://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2026/01/0106.html)” (2026.1.6)

*4 セキュリティ標準プロトコルに基づき構築された、アプリケーションやサービス向けのオープンソースのID・アクセス管理を実現するOSSで、CNCF (Cloud Native Computing Foundation)傘下のプロジェクト

■Jim Zemlin氏(Executive Director and CEO of the Linux Foundation)コメント

日立のオープンソースへの継続的な取り組みと貢献は、重要かつ最良な社会インフラが協力によってこそ構築されることを示唆しています。Agentic AI Foundationのゴールドメンバーとして日立を迎えられることを大変嬉しく思います。

・日立OSPOについて

https://www.hitachi.co.jp/products/it/oss/ospo/index.html

・日立のOSS(オープンソース・ソフトウェア)について

https://www.hitachi.co.jp/products/it/oss/index.html

・HMAXについて

https://www.hitachi.co.jp/products/it/lumada/hmax/index.html

以上