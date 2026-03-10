【JPIセミナー】「再エネ・電化・Power-to-Xを統合したデンマーク国家戦略の実像と日本の投資・事業戦略に活かす視点」3月26日(木)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、公益財団法人自然エネルギー財団 上級研究員 田中 いずみ 氏を招聘し、再エネ・電化・Power-to-Xを統合したデンマーク国家戦略の実像と日本の投資・事業戦略に活かす視点について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17690(https://www.jpi.co.jp/seminar/17690?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

再エネ・電化・Power-to-Xを統合した

デンマーク国家戦略の実像と日本の投資・事業戦略に活かす視点

〔開催日時〕

2026年03月26日(木) 13:30 - 15:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

公益財団法人自然エネルギー財団

上級研究員

元 デンマーク王国大使館 上席商務官

田中 いずみ 氏

〔講義概要〕

デンマークは再生可能エネルギーの導入を、単なる環境政策ではなく、国家競争力を高める産業・安全保障戦略として一貫して位置づけてきた。

本講演では、同国がなぜ脱炭素を経済成長と両立させることができたのかを、政策設計と市場制度の観点などから分析する。

特に、電力を起点に産業・燃料・エネルギー利用を横断的に統合するエネルギー転換の考え方に注目し、洋上風力を中核とした産業エコシステム、電力システム運用、合意形成の制度設計、さらに水素やPower-to-Xを含む次世代戦略を概観する。

その上で、日本のエネルギー政策および産業政策に対する示唆を提示する。

〔講義項目〕

1. 脱炭素は国家競争力になり得るのか

（1） デンマークが直面した制約条件

１. 1970年代の化石燃料資源の乏しさ

2. 再生可能エネルギー政策の戦略的位置づけ

（1） 環境政策から国家戦略への転換- デンマークのGXグリーントランスフォメーションを

牽引する政策

１. カーボンニュートラル・カーボン吸収国に向けた長期目標

２. 気候変動法Climate Law

３. 産業政策・安全保障政策としての再エネ

４. 長期目標の明確化と政策の一貫性

3. 洋上風力を中核とした産業エコシステムの形成

（1） 洋上風力の戦略的意義

１. 電源確保を超えた産業基盤

２. 国際競争力を持つ分野への集中

4. 電化を起点とした産業横断型エネルギー転換

（1） 電力を中心としたエネルギーシステムの構想

１. 再生可能電力の最大活用

２. 電化による効率性向上

（2）「セクターカップリング」概念の再整理ｰ産業・燃料との統合

１. 電化戦略、電力市場

２. 電力・ガス・熱・燃料分野の連携

３. 水素・Power-to-X戦略・CCS

5. 関連質疑応答

6. 名刺交換・交流会

通常はお会いすることの難しい講師との直接対話や質疑応答に加え、業種・業界の枠を超えた受講者同士のネットワーキングから、実務に活きる情報や新たな連携のきっかけを得られる、JPIセミナーならではの貴重な機会です。

〔受講形態〕

● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）

● ライブ配信受講（アーカイブ配信は含まれません）

● アーカイブ配信受講

※会場受講・ライブ配信受講の方は、特別料金 18,500円（税込）にてアーカイブ配信を追加いただけます。

〔受講料〕

1名：37,350円（税込）

2名以降：32,350円（税込／同一法人・同時申込）

※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定）

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17690(https://www.jpi.co.jp/seminar/17690?utm_source=prtimes)

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

◆セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。