メイクアップブランド「tilnus（ティルナス）」の人気ティントリップにイメージモデル・NiziUとのコラボデザインが登場！パッケージにはオフィシャルキャラクター・NIZOOも勢ぞろい

株式会社アイスタイル

株式会社アイスタイル（代表取締役社長：遠藤 宗 以下、アイスタイル）と、アイスタイルの 100%子会社であり韓国で事業展開するGlowdayz, Inc.（代表取締役社長：Kong Junesik）は、Wonjungyo をはじめとする人気ブランドを多数展開する株式会Rainmakers（代表取締役：宇佐美 眞、以下、Rainmakers）と韓国で共同開発したメイクアップブランド「tilnus（ティルナス）」は、時間とともにパールが浮かび上がる新感覚グロウティント「サンリットパール ティント」のNiziUコラボデザインを数量限定で新発売。

3 月 18 日（水）より@cosme NAGOYA にて開催するポップアップにて先行販売、3 月 25 日（水）より全国発売いたします。

「@cosme」と「Glowpick」のクチコミを分析し、日韓それぞれのトレンドやユーザーの声を参考に、これまで市場になかったアイテムを企画・開発する「tilnus（ティルナス）」。メイクを毎日の作業としてではなく、新しい自分に出会うための旅ととらえ、日常にワクワク感やときめきをプラスするアイテムを展開しています。

今回、塗って1分程経過すると色とりどりのパールが浮き出てくる新感覚のテクスチャーが人気の「サンリットパール ティント」から、「tilnus」のイメージモデルを務める9人組ガールズグループ・NiziUとのコラボデザインが数量限定で登場します。

メタリックピンクが可愛い容器には正面にNiziUロゴを、裏側に「tilnus」ロゴをあしらい、使うたびに気分が高まるデザインに。外箱パッケージにはNiziUのオフィシャルキャラクター・NIZOOが勢ぞろいし、手に取った瞬間からときめきを感じられる特別仕様に仕上げました。

カラーは人気のローズピンクカラー「ミスティックブルーム」。ひと塗りで唇に華やかさと上品さをプラスし、普段のメイクに春らしさを与えてくれます。ぜひこの機会にお試しください。

1.「ティルナス サンリットパール ティント」 商品詳細

輝くパールが浮かび上がる

新感覚グロウリップからNiziUコラボパッケージが登場！

【数量限定】

ティルナス サンリットパール ティント N

13 ミスティックブルーム

1,650円（税込）

【COLOR】

13 ミスティックブルーム

軽やかで清涼感のあるローズピンク

【POINT】

メタリックピンクのボディに映えるNiziUロゴ

容器はキラキラと輝くメタリックピンクカラーを採用。正面にはNiziUロゴをあしらいました。

外箱にはNiziUのオフィシャルキャラクター・NIZOOが！

外箱にはNIZOOのキャラクターが勢ぞろい。

思わず手に取りたくなる、可愛らしいデザインに仕上げました。

カラーは人気の「ミスティックブルーム」

華やかな唇を演出するローズピンクカラーの「13 ミスティックブルーム」。

ひと塗りでいつものメイクに春らしさをプラスしてくれます。

ティントはパールが浮き出てくる新感覚テクスチャー

塗布して1分、色とりどりのパールが現れ輝く唇を演出。変化を楽しめる新テクスチャーです。

パッケージイメージ

色持ち続く、高いキープ力

ボリュームのあるツヤ感※1に見せるリップセラム成分配合

8種のヒアルロン酸※2、ジパルミトイルヒドロキシプロリン（ハリとツヤを与えるコラーゲンを構成するアミノ酸）

※1 メイク効果による

※2 ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、加水分解ヒアルロン酸、アセチルヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ、加水分解ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸Ｋ（すべて保湿成分）

2.@cosme NAGOYAではポップアップも開催！

「ティルナス サンリットパール ティント N」の発売を記念し、@cosme NAGOYAにてポップアップを開催します。

ポップアップ会場内に設けられたミッションをクリアすると、特典がもらえる「ボールくじ」にチャレンジできるほか、購入点数に応じたオリジナルグッズのプレゼントなど、様々なコンテンツをご用意しております。

詳細は「tilnus」公式SNSをご覧ください。

＜開催概要＞

開催期間：3月18日（水）～3月24日（火）

営業時間：10：00～20：00

場所：@cosme NAGOYA（愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール5F）

※開催期間、営業時間は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

◆ tilnus について

Rainmakers とアイスタイル、 Glowdayz, Inc.が共同で企画・開発を行い誕生したコスメブランド。 ブランド名の「ティルナス」は太陽の光がさす様子を表す"sunlit"を反転させた造語です。「ティルナス」を通して、日常に晴れや かな気持ちやワクワク感を届け、新しい自分を見つけてほしいという想いが込められています。旅に出ることや、どんどん新しい ことに挑戦するのが好きな方の相棒となるような、エネルギッシュでファッショナブルなアイテムを、日韓それぞれのクチコミに 基づいた最新トレンドを取り入れながら展開してまいります。



tilnus 公式サイト：https://beautyfarm.co.jp/shop/pages/tilnus

@cosme ブランドページ：https://www.cosme.net/brands/130231/

【Glowdayz, Inc.】http://www.glowdayz.com/

■所在地：4F, 18 Teheran-ro 27-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

■設 立：2013年7月19日

■資本金：67,168,500KRW

■代表者：CEO Kong Junesik

■事業内容：メディア運営、マーケティング事業など

【株式会社アイスタイル 会社概要】 https://www.istyle.co.jp/ 東証プライム・コード番号3660

■所在地：〒107-6034 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 34 階

■設 立：1999年7月27日

■資本金：71億7,900万円

■代表者：代表取締役社長 遠藤 宗

■事業内容：美容系総合サイト「@cosme（アットコスメ）」の企画・運営、関連広告サービス・マーケティング・リサーチサービスの提供

【お問合せ】

株式会社アイスタイル エクスターナルコミュニケーション室

■Email: istyle-press@istyle.co.jp