累計31万部突破のベストセラー、小川哲『君のクイズ』実写映画が5月15日（金）公開！　映画ティザービジュアル付き帯の文庫が書店展開スタート

小川哲さんのベストセラー『君のクイズ』（朝日文庫／2025年4月刊）が、中村倫也さん、神木隆之介さん、ムロツヨシさんという豪華キャストにより映画化され、2026年5月15日（金）、全国公開されます。映画ティザービジュアルを用いた新帯にて重版も出来し、全国の書店にて展開されます。

直木賞作家・小川哲さんによる『君のクイズ』は、クイズ番組の決勝戦で起こる「ゼロ文字正答」という驚くべき出来事から始まるエンターテインメント小説です。日本推理作家協会賞を受賞し、累計31万部を突破したこのベストセラー小説が、監督に『ハケンアニメ！』『沈黙の艦隊』シリーズの吉野耕平さん、主演に中村倫也さん、共演に神木隆之介さん、ムロツヨシさんという日本を代表する演技派俳優の皆様を迎え、映画化されます。

解禁された公開日＆キャスト情報を受けて、原作文庫に映画画像を用いた新帯を巻いて、出荷いたします。全国の書店でご購入いただけます。作中の三島、本庄、坂田3名の顔が写し出されたミステリアスなビジュアルの映画帯、ぜひ書店でお確かめください！

※書店で在庫がみつからない場合は、「3月の映画帯」希望の旨を添えて各書店あるいはASA（朝日新聞販売所）にご注文ください。

※各ネット書店でご購入の際には、映画帯が巻かれていない場合がございます。十分ご注意ください。

◆原作情報

『君のクイズ』

著者：小川哲

朝日文庫（朝日新聞出版刊）

定価：792円（税込）

文庫判 248ページ

ISBN978-4-02-265193-8

君のクイズ 特設サイト（朝日新聞出版）：

https://publications.asahi.com/feature/yourquiz/(https://publications.asahi.com/feature/yourquiz/)

クイズ番組の決勝で、三島の対戦相手である本庄は、１文字も問題が読まれぬうちに回答し正解し、優勝を果たす。彼はなぜ正答できたのか？ 推理作家協会賞受賞＆本屋大賞６位、圧巻のエンターテインメント。文庫化に際し、物語のその後を描く短編小説「僕のクイズ」を収録！ 《解説・田村正資》

◆映画『君のクイズ』情報

2026年5月15日（金）全国ロードショー

タイトル： 君のクイズ

公開日： 5月15日（金）

キャスト： 中村倫也 神木隆之介 ／ ムロツヨシ

監督：吉野耕平

配給：東宝

公式サイト： https://yourownquiz.toho-movie.jp/

X： https://x.com/eigayourownquiz

Instagram： https://www.instagram.com/eigayourownquiz/

TikTok： https://www.tiktok.com/@eigayourownquiz

(C)2026 映画『君のクイズ』製作委員会