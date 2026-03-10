2026年4月15日開催｜失敗しない！倉庫・物流センター建設・建替えノウハウ大公開セミナー～補助金制度活用と開発事例～｜株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本直行）は、2026年4月15日（水）に「失敗しない！倉庫・物流センター建設・建替えノウハウ大公開セミナー～補助金制度活用と開発事例～」を開催いたします





■ セミナー開催の背景と目的


物流業界において、倉庫の移転や増床を検討する際、用地選定から物件開発までのプロセスをいかにスムーズに進めるかは極めて重要な課題です 。本セミナーでは、具体的な面積や立地が決定した後に必要となる、建設パートナーの選定や補助金制度の活用、行政への許認可申請といった「倉庫開発・リノベーションの基礎」について詳しく解説いたします 。総合的な倉庫開発計画の策定イメージを持っていただけるよう、具体的な開発事例も併せてご紹介いたします 。



■ 本セミナーで得られる情報
・倉庫開発・リノベーションを控える企業がとるべきアクション
・実施において必要な各種手続きと許認可申請の進め方


・計画実施時に発生する留意点およびトラブル回避のポイント


・最新の物流不動産時流と建築費相場の動向



■ プログラム構成



【第1講座】物流不動産 最新時流


講師：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング　小磯 賢太郎


物流センターの建築費相場および賃貸倉庫の開発状況について解説いたします 。



【第2講座】ゲスト講座：倉庫事業への参入における事業再構築補助金の採択事例


講師：平田運輸株式会社　代表取締役　平田 優宇 氏


補助金活用のきっかけや採択を勝ち取るための準備、活用する意義について、事例をもとにお話しいただきます 。



【第3講座】倉庫建設・建て替えのための大型補助金情報2026


講師：株式会社船井総合研究所　補助金・ファイナンス支援部　ディレクター　村上 勝彦


2026年の最新補助金時流や、過去の採択事例から見る注目情報を徹底解説いたします 。



※記載されている実績や事例の数値はあくまでもモデル数値であり、成果を確約するものではありません 。



■ 開催概要



開催日程：2026年4月15日（水）


開催時間：14:30～17:00（受付開始 14:00～）


開催方法：来場形式


開催場所：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲セントラルタワー35階 セミナールーム


受講費　：一般価格：10,000円／人（税込） ※二人目以降 5,000円／人（税込）


　　　　　会員価格：8,000円／人（税込） ※二人目以降 4,000円／人（税込）


対象：荷主企業（製造・卸・小売）・物流企業



会社概要


会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング
東京本社：〒104-0028　東京都中央区八重洲二丁目2番1号


　　　　　 　　　　　　 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階
大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号 　イノゲート大阪 21階・22階


代表者：代表取締役社長 橋本 直行
設立：2000年5月10日
資本金：9,800万円
ＴＥＬ：03-4223-3163
ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp
ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/