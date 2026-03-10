2026年4月15日開催｜失敗しない！倉庫・物流センター建設・建替えノウハウ大公開セミナー～補助金制度活用と開発事例～｜株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本直行）は、2026年4月15日（水）に「失敗しない！倉庫・物流センター建設・建替えノウハウ大公開セミナー～補助金制度活用と開発事例～」を開催いたします

■ セミナー開催の背景と目的

物流業界において、倉庫の移転や増床を検討する際、用地選定から物件開発までのプロセスをいかにスムーズに進めるかは極めて重要な課題です 。本セミナーでは、具体的な面積や立地が決定した後に必要となる、建設パートナーの選定や補助金制度の活用、行政への許認可申請といった「倉庫開発・リノベーションの基礎」について詳しく解説いたします 。総合的な倉庫開発計画の策定イメージを持っていただけるよう、具体的な開発事例も併せてご紹介いたします 。

■ 本セミナーで得られる情報

・倉庫開発・リノベーションを控える企業がとるべきアクション

・実施において必要な各種手続きと許認可申請の進め方

・計画実施時に発生する留意点およびトラブル回避のポイント

・最新の物流不動産時流と建築費相場の動向

■ プログラム構成

【第1講座】物流不動産 最新時流

講師：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング 小磯 賢太郎

物流センターの建築費相場および賃貸倉庫の開発状況について解説いたします 。

【第2講座】ゲスト講座：倉庫事業への参入における事業再構築補助金の採択事例

講師：平田運輸株式会社 代表取締役 平田 優宇 氏

補助金活用のきっかけや採択を勝ち取るための準備、活用する意義について、事例をもとにお話しいただきます 。

【第3講座】倉庫建設・建て替えのための大型補助金情報2026

講師：株式会社船井総合研究所 補助金・ファイナンス支援部 ディレクター 村上 勝彦

2026年の最新補助金時流や、過去の採択事例から見る注目情報を徹底解説いたします 。

※記載されている実績や事例の数値はあくまでもモデル数値であり、成果を確約するものではありません 。

■ 開催概要

開催日程：2026年4月15日（水）

開催時間：14:30～17:00（受付開始 14:00～）

開催方法：来場形式

開催場所：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲セントラルタワー35階 セミナールーム

受講費 ：一般価格：10,000円／人（税込） ※二人目以降 5,000円／人（税込）

会員価格：8,000円／人（税込） ※二人目以降 4,000円／人（税込）

対象：荷主企業（製造・卸・小売）・物流企業

会社概要

会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号 イノゲート大阪 21階・22階

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp

ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/