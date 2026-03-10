ジャパンウィンターリーグ2025 実績報告記者発表を沖縄市で開催

株式会社ジャパンリーグ

株式会社ジャパンリーグ（本社：沖縄県沖縄市、代表取締役：鷲崎一誠）は、沖縄市にて「ジャパンウィンターリーグ2025 実績報告記者発表」を開催しました。

本記者発表では、2025年大会の成果、リーグの役割、地域への影響、そして今後の展望について発表しました。

2025年大会では、過去最多となる16の国と地域から選手が参加し、NPB6球団、台湾2球団、韓国球団など国際色豊かなリーグとなりました。

大会期間中には36球団のスカウトが来場し、36名の選手に声がかかり、そのうち19名が進路を決定するなど、選手のキャリア形成においても成果が生まれています。

また、リーグでは選手だけでなく、トレーナー、アナリスト、実況アナウンサーなど野球界を支える人材の育成にも取り組んでおり、スポーツ人材の育成拠点としての役割も広がっています。

株式会社ジャパンリーグ登壇者コメント

株式会社ジャパンリーグ 代表取締役 鷲崎一誠

2025年大会では、16カ国・地域から選手が参加し、これまでで最も国際色豊かな大会となりました。

NPB球団や海外球団のスカウトにも多く来場いただき、選手のキャリアにつながる機会を提供できたことを大変嬉しく思います。

今後は沖縄県内の参加選手をさらに増やし、沖縄から世界へ羽ばたく選手を生み出していきたいと考えています。

ジャパンウィンターリーグが、世界の野球人が集まり交流する場、そして世界の野球界のハブとなるリーグを目指していきます。

ジャパンウィンターリーグ GM 大野倫

ウィンターリーグは今回で4回目の開催となりました。

沖縄市をはじめ、多くの関係者やスポンサー、メディアの皆様のご支援により大会を継続できていることに心から感謝しています。

このリーグは、世界中の若者が沖縄に集まり夢に挑戦する場として少しずつ定着してきています。

すべての選手が契約を勝ち取るわけではありませんが、ここでの経験を通して次のステップに進む選手も多くいます。

また、このリーグは選手だけのものではありません。

アナウンサー、審判、トレーナー、アナリストなど、野球界を支える多くの人材が実践経験を積む場でもあります。

グラウンドの90度の世界だけでなく、残り270度の野球界を支える人材も育てるリーグとして発展させていきたいと考えています。

JWL実行委員会会長 安里繁信

ジャパンウィンターリーグは、スポーツイベントであると同時に地域づくりにもつながる取り組みだと考えています。

多くの企業や団体の支援の輪が広がり、このプロジェクトが少しずつ成長してきていることを感じています。

スポーツの世界は、努力が必ず結果につながるとは限りません。しかし、その中でも努力を続ける経験は社会でも大きな力になると考えています。

このリーグは、夢を追い続ける若者に挑戦の場を提供し、それぞれが次のキャリアへ進むきっかけになる場所でもあります。

今後も沖縄市に根付くスポーツエンターテインメントとして、そして学びの場として発展させていきたいと考えています。

JWL2025参加選手代表 古謝瑠圭

2022年の第1回大会から参加していて、4年間このリーグでプレーしてきました。

ジャパンウィンターリーグを通して、選手としてだけでなく人としても成長することができたと感じています。

この4年間でさまざまな国の選手やコーチと交流し、多くのことを学ぶことができました。

今年は専門学校への進学も決まり、新しい環境でさらに成長していきたいと思っています。

そして、これからもジャパンウィンターリーグの魅力を多くの人に伝えていきたいです。

JWL2025選手代表 古謝瑠圭 選手／株式会社ジャパンリーグ

来賓代表 沖縄市長 花城大輔 様

市長に就任するまでは、ジャパンウィンターリーグについて詳しく知る機会は多くありませんでしたが、市内の公共施設や飲食店などさまざまな場所にポスターが掲示されているのを見て、この大会が地域に広がっていることを実感しました。

夢を叶えるために参加する選手を応援する場としてJWLがあると思っていましたが、野球に一区切りをつけるために参加する選手もいるという話を聞き、このリーグが選手にとって大切な場になっていることを改めて感じました。

沖縄市としても、参加する選手たちが求めている環境をしっかり提供できるよう支えていきたいと考えています。

また、令和9年度にはコザしんきんスタジアムのリニューアルも予定しています。今後もこの大会が沖縄市でさらに発展していくことを期待しています。

今後の展望

ジャパンウィンターリーグでは、2026年も以下の日程で大会開催を予定しています。

【ジャパンサマーリーグ】2026年8月17日～21日

【ジャパンウィンターリーグ】2026年11月21日～12月17日

選手募集は2026年5月1日より開始予定です。

ジャパンウィンターリーグは今後も、世界中の野球人が挑戦し成長できる舞台として、沖縄から新たな野球文化の発信を目指していきます。