福岡発のフォーマルウェアブランド「kaene」、関西初出店となる直営店を大阪・なんばCITYにオープン 限定ドレス3型を発売
レディースフォーマルブランド「kaene（カエン）」（本社：福岡県福岡市、代表取締役：日永和孝）は、2026年3月13日（金）、大阪・なんばCITY本館1Fに関西初出店となる直営店舗「kaene なんばCITY店」をオープンいたします。
ブランドについて
kaene（カエン）は、ゲストドレスを中心に、ホワイトドレス・ブラックフォーマル・セレモニーアイテムを展開するフォーマルウェアブランドです。
「フォーマルドレスの可能性を広げること」に目を向け、現代の女性に寄り添ったデザインを追求。
繊細なレース使いや素材感、女性らしいシルエットにこだわり、結婚式やパーティー、セレモニー、喪服など幅広いフォーマルシーンに対応するアイテムを提案しています。
限定商品を発売
なんばCITY店でしか出会えない【限定商品】3型を発売いたします。
ラメレースのビスチェとサテンワンピースを組み合わせた華やかな一着。
レイヤードビスチェドレス
color：lavender / black
size：S（36） / M（38）
品番：101156
価格：29,700円（税込み）
大きなフリルが華やかさを添える、軽やかな着心地のパンツドレス。
フリルジャージーパンツドレス
color：bluegray / brown
size：S（36） / M（38）
品番：101154
価格：30,800円（税込み）
甘さを抑えたレースが印象的な、ドレスにもパンツにも合わせやすい一着。
デザインレースブラウス
color：ivory / black
size：free
品番：010500
価格：13,200円（税込み）
オープン記念ノベルティ
オープンを記念して、ご購入金額に応じたオリジナルノベルティのプレゼントをご用意しております。
オリジナル袱紗（ふくさ） / 税込33,000円以上お買い上げの方
オリジナルミニバッグ / 税込55,000円以上お買い上げの方
店舗限定「丈上げ無料サービス」を開始
kaeneでは、店舗でご購入いただいた商品を対象に、丈上げ無料サービスを開始いたします。
ドレスやブラックフォーマルなど一部商品を対象に、お客様の身長やお好みに合わせた丈上げを承ります。
店舗でのフィッティングとあわせてご利用いただくことで、フォーマルウェアをより安心してご着用いただけるサービスです。
※対象商品などの詳細は店舗スタッフまでお問い合わせください。
店舗について
新店舗では、ブランドの世界観を感じられる空間の中で、ドレスやブラックフォーマルなどのフォーマルウェアを実際に手に取ってご覧いただけます。
【NEW OPEN】
店舗名：kaene なんばCITY店
オープン日：2026年3月13日（金）
所在地：〒542-0076
大阪府大阪市中央区難波5丁目1-60
なんばCITY 本館1F
営業時間：11:00～21:00
■kaeneオンラインストア
https://kaene.jp/
■Instagram
https://www.instagram.com/kaene_official
【kaene（カエン）について】
株式会社侶丹（ロダン）が2008年にスタートしたドレスブランド。
kaene（カエン）は、ゲストドレスを中心に、ホワイトドレス・ブラックフォーマル・セレモニーアイテムを展開するフォーマルウェアブランドです。
「フォーマルドレスの可能性を広げること」に目を向け、現代の女性に寄り添ったデザインを追求。
繊細なレースや素材使い、女性らしいシルエットにこだわりながら、結婚式やパーティー、セレモニーなどさまざまなフォーマルシーンに対応するアイテムを提案しています。
kaeneのアイテムは、熊本の自社工場を中心に国内の工場で一着一着丁寧に生産。
デザインによっては海外の信頼できるパートナーと協力しながら、品質とものづくりへのこだわりを大切に製作しています。
特別な日を彩る一着から、日常にも寄り添うフォーマルウェアまで、現代の女性のライフスタイルに合わせたアイテムを提案しています。
2022年1月、本社のある福岡市に初の店舗「kaene CONCEPT STORE（コンセプトストア）」をオープン。
現在は、福岡の直営店およびオンラインストア、全国のセレクトショップにて展開しています。