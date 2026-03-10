令和トラベル、34兆円の巨大市場を″変革″する「NEWT Summer Internship 2026」を開催

株式会社令和トラベル

かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』を運営する株式会社令和トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：篠塚 孝哉）は、2026年8月4日（火）～8月6日（木）の3日間、次世代の事業創造を体感する「NEWT Summer Internship 2026」を開催することを決定し、本日より募集を開始いたします。





◆『NEWT Summer Internship 2026』詳細URL

https://www.reiwatravel.co.jp/summer-internship-2026

※ご応募は、2025年6月21日（日）23:59までとなります。

◼︎NEWT Summer Internship 2026 概要巨大市場の "変革" に挑み、この夏、圧倒的な成長を。

旅行業界は、変革難易度が高い産業の一つです。だからこそ、AI時代における変革のインパクトは計り知れません。本インターンシップで挑むのは、34兆円もの巨大市場。AIファーストを掲げる令和トラベルだからこそ実現できる、次世代の事業創造を体感していただきます。

◼︎NEWT Summer Internship 2026 の特徴

１. 最高難度の問い｜巨大市場の構造を、ゼロから解き直す

34兆円のマーケットで、なぜ変革が進んでいないのか？この大きなテーマに、経営者視点で問いを立て、事業をつくる。変革のポテンシャルが大きい業界だからこそ、生み出せる価値も大きい。



２. AI時代の事業創造｜仮説と検証を、高速で回す実践力

AI時代だからこそ実現できる、次世代の事業創造を体感し、環境やフェーズが変わっても通用する 「再現性」 のある思考力を手に入れよう。



３. ハイレベルな挑戦の場｜現場のプロフェッショナルが伴走

全チームに、事業成長をリードする現場メンバーが伴走。さらに、代表篠塚をはじめとする経営陣が、リアルな審査を。この夏、圧倒的に成長できる環境でチャレンジができます。



【審査員・メンター紹介】

- 審査員：- - 代表取締役社長 篠塚 孝哉- - 取締役 CHRO 田村 博司- - 執行役員 CCO 大木 優紀- フィードバッカー/メンター：- - 執行役員 CPO 麻柄 翔太郎- - 執行役員 CIO 友永 隆之- - 執行役員 CSO 宮澤 克直- - 執行役員 CAO 小野 吉昭- - プロダクトUnit PMグループ 小西 莉穂- - マーケティングUnit Promotionグループ 藤沼 隼弥- - プロダクトUnit PMグループ 田島 大勢- - ビジネス創造 Unit ホテル推進グループ 渡邉 大雅- - コーポレートデザインUnit 採用グループ 木村 彩

※当日のフィードバッカー/メンターは変更となる可能性がございます。



◼︎特典

最優秀チームには、50万円相当の海外ツアー予約に使えるポイントをプレゼント！

旅行アプリ『NEWT（ニュート）(https://newt.net/)』でお好きなツアーの購入時にご利用いただけます。

◼︎募集要項

開催期間： 2026年8月4日（火）～8月6日（木）

募集締切： 2026年6月21日（日）23:59 提出完了分まで

実施場所： 令和トラベル渋谷オフィスおよび近隣会場

※参加者全員に交通費支給。関東圏以外からの参加者には宿泊費を別途支給（条件あり）。

応募資格： 3日間の全日程に参加可能な大学生・大学院生・専門学校生・高等専門学校生（学年/専攻/経歴不問）

選考プロセス：

- エントリー： 6月21日（日）23:59 締切- 1次選考： エントリーシート選考 または グループディスカッション選考（選択制）- 2次選考： オンライン面接- 参加決定： 随時ご案内

◆『NEWT Summer Internship 2026』詳細URL

https://www.reiwatravel.co.jp/summer-internship-2026



◆かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』

web版 海外ツアー https://newt.net/

宿・ホテル https://newt.net/hotel

アプリ https://newt.net/app

公式LINE https://lin.ee/ZKchfbF

■令和トラベル 会社概要

令和トラベルは「あたらしい旅行を、デザインする。」をミッションに、旅行におけるあたらしい体験や、あたらしい社会価値の提供を目指すデジタルトラベルエージェンシーです。2022年4月より、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』を提供しています。旅行業界における予約や管理業務のDXを最大化し、旅行というエクスペリエンスを通じた社会価値の創造に挑戦します。

名称 ：株式会社令和トラベル

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー15F

代表者 ：代表取締役 篠塚 孝哉

創業日 ：2021年4月5日

事業内容：旅行代理店業

登録免許：第一種旅行業（観光庁長官登録旅行業：第2123号）

所属協会：JATA（一般社団法人日本旅行業協会）正会員、IATA（国際航空運送協会）公認代理店

会社HP：https://newt.net/company

『NEWT』ブランドページ：https://newt.net/brand

公式SNS：

・LINE：https://lin.ee/ZKchfbF

・X：https://x.com/newt_travel

・Instagram：https://www.instagram.com/newt_guide/

・Threads：https://www.threads.com/@newt_guide

・TikTok：https://www.tiktok.com/@newt_travel

・YouTube：https://www.youtube.com/@newt_travel