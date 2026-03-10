＜企画展＞「硝子ことば　塩谷直美展」―常陽史料館―

株式会社めぶきフィナンシャルグループ

常陽銀行（頭取 秋野 哲也）は、このたび、常陽史料館（館長 高橋 博明）において「硝子ことば 塩谷直美展」を開催しますので、下記のとおりお知らせいたします。

ガラス作家・塩谷直美さん（東京都出身、水戸市在住）は、詩などの言葉に触発されて膨らませたイメージをガラスの塊状の作品として表現しています。本展では、渡仏して習得した鋳込み技法「コールドキャスト※」の特有の豊かな表情で温もりを伝える塩谷さんのオブジェを展示いたします。

※コールドキャスト…耐火石こう型（鋳型）にガラス片を詰め、窯の中で焼成・溶融するガラスの鋳込み技法

[表: https://prtimes.jp/data/corp/81984/table/42_1_2a6177aaee41a3b806e402c2beaabbb7.jpg?v=202603100951 ]

＜関連展示＞

常陽銀行本店ショーウィンドウ（水戸市南町2-5-5）

「硝子・ことば・形 SHAPE OF TALKING GLASS」

2026年4月2日（木）～7月下旬まで 塩谷直美作品展示