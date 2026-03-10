[4年連続認定]”洗剤を使わない洗濯”とランドリー専用IoT開発で躍進するwash-plusが「健康経営優良法人2026」に認定

株式会社wash-plus

洗剤を使わず洗い上げる特許技術のランドリー事業（コインランドリー、ホテルランドリー）、ランドリー専用IoTシステム開発事業を展開する株式会社wash-plus(本社:千葉県浦安市、代表取締役:高梨健太郎)が、経済産業省「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に認定されました。

wash-plusは、4年連続4回目の「健康経営優良法人」認定となります。

特色ある補助を実施、健康で安心して働き続けられる職場づくりを積極的に推進

wash-plusでは、高梨代表の「心身ともに健康であることが働き続けるために重要」との考えに基づき、社員に独自の補助を実施しています。補助を通じて様々な交流を生み、より良い職場環境の実現にもつながっています。

昼食の補助

近隣の食堂2件と提携し、栄養バランスの良いあたたかい食事を提供。社員は自己負担なく毎日好きなメニューを選んで食事することができます。業務内容だけでない会話を自然に生み、リフレッシュにつながっています。

定期的な運動推奨

近隣にある外部スポーツジムと提携し社員に定期的な運動を推奨しています。社員は自己負担なく、専門家の指導のもと安全な環境でトレーニングを実施。同じトレーニングプログラムを採用した社員間では新たな交流が生まれています。

ボランティア休暇の設定

年次有給休暇のほかに、ボランティア休暇を設定。PTAや自治会、ボランティア組織での活動など社会貢献活動のために取得することができます。事前申請と終了後の報告書提出が義務付けられ、職場以外の社会との関わりについて自覚を促しています。

健康促進スマートフォンアプリ「YuLife」の導入

英国で中小企業を中心に累計1,000社以上に導入されている福利厚生・健康管理サービスアプリ「YuLife」を導入。ウォーキング、筋トレ、サイクリング、脳トレといった日常的な活動を、ゲーム感覚で楽しく継続でき、ウェルビーイングの要素をアプリで支援します。

そのほかにも、地域のスポーツイベントに企業としての参加や、地元サッカークラブへの寄付・サポート、ストレスチェックなどを行っています。

こうした取り組みを通じ「健康経営優良法人2026」の認定を受けました。

健康経営優良法人とは

「健康経営」とは、従業員などの健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することと定義されています。

日本健康会議（民間組織が連携し経済産業省が支援）では、優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、「健康経営優良法人」を認定しています。

▼経済産業省「健康経営優良法人認定制度」

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

毎日の洗濯を"持続可能な社会の実現に貢献する活動"にするウォッシュプラス

コインランドリーwash+ 明海店（千葉県浦安市）

株式会社wash-plusは「人と地球にやさしい未来を」をパーパスに掲げ、洗剤を使わず「wash+ Water（ウォッシュプラスウォーター）」（洗濯専用アルカリイオン電解水）で洗い上げる特許取得の独自技術を用いたランドリー事業と、ランドリー専用IoTシステム「smart laundry（スマートランドリー）」開発事業を展開しています。

SDGsに定められた17の目標のうち10を実現し、毎日の生活に欠かせない洗濯を"持続可能な社会の実現に貢献する活動"につなげます。

年間休日130日。業界最先端を走り続けるために、働き続けられる環境を大切にする企業

株式会社wash-plusは、2013年5月の創業より、これまでにない新技術「洗剤を使わず水で洗う洗濯」「スマートフォンアプリと連動するランドリー専用IoTシステム」を開発し、ランドリー業界最先端を走り続けています。

スピード感のある経営で顧客に常に新しさを提供しながらも、従業員が健康で働き続けられる環境を整えることにも注力しています。

■ウォッシュプラスが実施する働きやすい環境づくりの一例スポーツ庁「スポーツエールカンパニー」に4年連続認定

・年間休日130日。夏期・冬期休暇（一斉休暇）、有給休暇のほかに、ボランティア休暇（PTAや自治会活動でも取得可能）や介護休暇を設定。社員自身とその家族の健康を促進し、仕事以外の生き甲斐達成を応援。

・健康診断は全員実施、インフルエンザ予防接種の社内実施（全額補助）など健康管理を支援。

・近隣食堂やキッチンカーと提携し昼食の全額補助を実施、健康的な食生活を支援。

・提携プライベートジムの週1回利用分を全額補助、働く世代の運動習慣を促進。

株式会社wash-plus 会社概要

所在地 ： 〒279-0004 千葉県浦安市猫実1-9-5

代表者 ： 代表取締役 高梨 健太郎

設立 ： 2013年5月

資本金 ： 1012万円

事業内容： 総合コインランドリー事業・システム開発

URL ： http://wash-plus.co.jp/



▼過去受賞歴

・「2020年第3回日本サービス大賞」（主催：公益財団法人日本生産性本部サービス産業生産性協議会）において、優秀賞。

・「2019年度(第37回)IT賞」（主催：公益社団法人企業情報化協会）では「働き方改革、女性の社会進出を支える顧客と繋がるIoTコインランドリー」が評価され、中小企業史上初のIT最優秀賞。

・「CHIBAビジコン2016」において、「アレルゲンフリーを目指すコインランドリー事業のIoT化とその未来」というビジネスプランを掲げて臨み、千葉県知事賞【ちば起業家大賞】。

・「2023年度(第41回)IT賞」（主催：公益社団法人企業情報化協会）では「コインランドリービックデータ×気象データが導く “ダイナミックプライシング”」が評価され、IT賞(顧客・事業機能領域)。

・「ニューズウィーク日本版SDGsアワード2023」（主催：ニューズウィーク日本版）において、洗濯技術のイノベーションがSDGs目標6の水質汚染の削減・水の利用効率改善につながるとして、環境部門賞。

・「サステナブル★セレクション2024」（主催：株式会社オルタナ、一般社団法人サステナ経営協会）において、製品・サービス、企業・組織のサステナブル経営への取組において大きな社会的インパクトを生み出しているとして三つ星に選定。

・「第12回グッドライフアワード2024」（主催：環境省）で「実行委員会特別賞 地球と人への想いやり賞」を受賞。

・「第25回グリーン購入大賞」（主催：グリーン購入ネットワーク（GPN））において、持続可能な調達（消費と生産）を通じたSDGsの目標達成、脱炭素社会やサーキュラーエコノミーの実現に寄与する取組を評価され、大賞を受賞。

・「DXイノベーション大賞2024」（主催：一般社団法人日本オムニチャネル協会）において、身近なコインランドリーにおいて革新的な技術で切り拓く新たな展開を評価され、ベンチャー企業部門 最優秀賞を受賞。

・2025年に国際的な企業認証「B Corp」の認証企業に。社会的および環境的なインパクトについて高い基準を満たすグローバルなビジネスコミュニティの一員として、ビジネスの持つ力でより良い社会実現へ更に貢献。